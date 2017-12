Pleiten von FlyNiki & Co: Viele buchen im Reisebüro

Und am liebsten gleich alles: Vom Restauranttisch bis zum Museumseintritt wird alles im Voraus gebucht. Der Zufall bleibt in Zukunft außen vor, man geht auf Nummer sicher.

Nach dem Lufthansa-Rückzieher musste in der Vorwoche FlyNiki Insolvenz anmelden, die Air-Berlin-Tochter stellte den Flugbetrieb mit 14. Dezember ein. Tausende Urlauber sind betroffen. Bei der Arbeiterkammer laufen deshalb die Telefone heiß. Sie hilft FlyNiki-Kunden weiter (siehe Info unten).

Des einen Freud, des andern Leid: Von der Unruhe am Markt profitieren die Reisebüros, denn diese lassen ihre Kunden nicht hängen, organisieren bei Flugausfällen Ersatzbeförderung. Seit zwei Jahren treibt es Urlauber daher wieder zuhauf in die Reisebüros, auch die Jungen. „Die Zeit ist zu unruhig, um einfach ohne Plan loszufahren. Fluglinien und Online-Anbieter gehen pleite, viele Menschen haben Geld verloren, sind um ihre Reisen gestorben.

„Sie haben die Nase voll“, sagt Hannes Reichl von Ruefa Reisen. Man schätzt die Sicherheit, die man bei Onlinebuchungen nicht hat. Auch ist das Angebot im Internet heute total unübersichtlich. Reichl: „Bevor man sechs Stunden im Netz sucht, schreibt man lieber einen Einzeiler an uns.“

Dafür komme niemand mehr unvorbereitet ins Reisebüro. „Die Leute informieren sich im Internet, kommen mit einem fertigen Plan und sagen: Bitte, buchen Sie mir das ein. Oder sie kommen mit zwei, drei Vorschlägen und fragen nach unserer Meinung.“ Da geht es nicht nur ums Hotel. Bis zur Tischreservierung und zum Ticket für Sehenswürdigkeiten wird im Reisebüro alles im Voraus gebucht.

Komplett durchgeplant: Nichts wird Zufall überlassen

Die Bewertungen auf Internetportalen wie Tripadvisor helfen bei der Orientierung, man will nichts dem Zufall überlassen. Was auch verständlich ist: Gerade in Städten gibt es oft lange Warteschlangen vor Sehenswürdigkeiten und guten Restaurants. Wer bei Jamie Oliver in London einen Platz bekommen will, muss reservieren. Auch in Paris wartet man locker mal zwei Stunden auf einen Tisch. „Und das will keiner“, sagt Reichl.

Ein weiterer Grund für das Durchplanen sei das breite Angebot, heute gibt es für jeden Geschmack etwas. Geht man lieber ins Steakhouse oder in ein veganes Restaurant? Das entscheidet man zuhause, vor Ort wünscht man eine große Speisekarte. Denn zumindest im Kleinen möchte man die Auswahl haben.

Auch bei der Hotelwahl gebe es einen Wandel. „Heute bucht man kein beliebiges 3*-Hotel, sondern ein Motel One, Ibis Styles, Sleep With Me. Das sind preisgünstige Ketten ohne Schnickschnack, sie sind stylisch und liegen zentral.“ Die Kreuzfahrten haben diesen Trend längst erkannt. Viele bieten Freestyle-Cruising, das heißt, kein Glamour, dafür kann man machen, was man will, weil am Schiff alles 24 Stunden offen hat.

Essen hat auf Reisen heute Gewicht, Aktivurlaub mit Sport ebenso. Menschen, die es in die Ferne zieht, buchen oft Mauritius, die Seychellen und Thailand, diese Länder gelten als sicher. Darauf reagiert die AUA, die diese Destinationen nun anfliegt (ab Salzburg über Wien). Gebucht wird weit im Voraus. Last Minute gibt es so gut wie nicht mehr, denn die Fluglinien gehen kurz vor Abflug mit dem Preis nicht mehr runter – im Gegenteil.

AK: Was FlyNiki-Kunden tun können

Kontakt zu Reiseveranstalter aufnehmen: Bei Pauschalreisen hat dieser für Ersatzflüge oder andere Beförderung zu sorgen.

Tickets verlieren Gültigkeit, man kann seine Ansprüche im Insolvenzverfahren anmelden. Es gibt für Niki eine Sonderregelung: Je nach Buchungsdatum werden fast alle Passagiere entschädigt. Wer Tickets ab Mitte August direkt bei Niki gekauft hat, bekommt Geld vermutlich voll zurück.

Info: AK, Tel. 0662-86 87-92

Von Petra Suchanek

Fotocredit: Flughafen Salzburg