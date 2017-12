Stadt und Land in schwarzer Hand

Die ÖVP kehrt nach dem Triumph Harald Preuners in der Stadt zu alter Vormachtstellung im ganzen Land zurück. Wie wird sie nur mit der Machtfülle umgehen?

Harald Preuner, einst Stadtpolitiker ohne großen Ambitionen, ist jetzt Bürgermeister der Stadt Salzburg. Hätte man das vor ein paar Jahren vorhergesagt, wäre man vermutlich milde belächelt worden. Nun ist es Realität – und hat durchaus das Potenzial, die Machtverhältnisse im Land nachhaltig zu verschieben.

Harald Preuner triumphierte, weil ihm gleich mehrere externe Umstände in die Karten spielten. Erstens ist da das in ganz Österreich spürbare Erwachen konservative Werte: Härte in der Flüchtlings- und Migrationsfrage, auch in der Sozialpolitik ist mehrheitsfähig – und das nützte Preuner. Zweitens erlebt die ÖVP eine Renaissance. Wilfried Haslauer sitzt fast wie sein Vater schier unverrückbar im Landeshauptmann-Stuhl. Sebastian Kurz wird demnächst Bundeskanzler. Also eigentlich fast logisch, dass in diesem Sog nun Harald Preuner auch noch das Schloss Mirabell eroberte.

Drittens herrschte nach dem erzwungenen Rückzug von Heinz Schaden (SPÖ) in der Stadt eine Sehnsucht nach Verlässlichkeit, auch nach Stabilität und Zusammenarbeit. Und diese holte Harald Preuner besser ab als SPÖ-Spitzenkandidat Bernhard Auinger, der im Wahlkampf mit neuen und auch unkonventionellen Ansagen zu punkten versuchte.

Jetzt also sind Stadt und Land wieder in einer Hand. Gottlob, sagen die Schwarzen und freuen sich diebisch. Ob sich auch die Salzburgerinnen und Salzburger freuen dürfen, muss sich erst weisen. Zu große Machtfülle einer Partei tut dem Land traditionell nicht gut. Das hat die Vergangenheit immer wieder gezeigt.

Allzu großen Überschwang sollte sich die ÖVP aber nicht nur deshalb sparen. Trotz Preuners Sieg ist sie im städtischen Gemeinderat unverändert schwach, weil ja nur der Bürgermeister neu gewählt wurde. Die Schwarzen haben dort nicht einmal mit der FPÖ und den Neos eine Mehrheit, sind also eigentlich weiter auf Zusammenarbeit mit der stimmenstärksten SPÖ angewiesen.

Und trotzdem eröffnet Preuners Sieg der ÖVP, aber auch dem Land, eine große Chance: Stadt und Land haben in der Vergangenheit mehr gegen- als miteinander agiert, was viele Probleme verschärfte und Lösungen oft unmöglich machte. Nutzen Haslauer und Preuner diese neue Achse geschickt, ist nicht nur für die Stadt, sondern den ganzen Zentralraum ein inhaltlicher Quantensprung denkbar: Beim Verkehr genauso wie beim Wohnen. Und das wäre in der Tat wie eine Befreiung.