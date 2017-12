Ein echter Kenner ist zurück

Österreich-spanische Weinfreundschaft im letzten Heurigen von Maxglan.

Es war einmal: Da versteckte sich das beste spanische Restaurant Österreichs im nördlichen Flachgau. Wenn der Fritzenwallner in Köstendorf zu spanischen Wochen lud, dann tanzten die Speisen Flamenco. Toni Fritzenwallner stand am Herd, Bruder Hans, der auch die Metzgerei führte, servierte jenen Wein, den er in Spanienfahrten mit dem VW-Bus erbeutet hatte. Das machte ihn zu Österreichs Sommelier des Jahres 2002. Eine kulinarische Idylle – bis die Familie sich zerstritt und das Lokal 2006 schloss. Toni Fritzenwallner kocht heute im M 32 auf dem Mönchsberg. Und Hans? Blieb nur noch Metzger. Bis er diesen Herbst zurückkehrte und das Weinstöckl übernahm, den letzten Heurigen von Maxglan. Der Betrieb lief vorher nicht so recht, Pächter wechselten. Wobei ein Heuriger im weinlosen Westen Österreichs ja ein etwas unechter Import ist: Eigentlich sollte der von einem Weinbauern geführt sein, der seine Weißen und Roten steuergünstig an den Gast bringen darf und dazu selbstgemachte Speisen reicht. Aber Hans Fritzenwallner hat eine Form gefunden, die dem Original zumindest nahe kommt.

Er ist wieder gefahren. Hat Niederösterreich bereist, hat Dutzende Weinbauern besucht, die nicht jeder kennt, hat sich durch die Keller gekostet. Schon mal gehört von Autrieth, Beyer, Ecker, Führer, Hindler? Von Leopold Figl natürlich schon, aber auch vom jungen Winzer gleichen Namens? Die stehen jetzt im Dutzend auf der Karte im Weinstöckl – und wer die Preise anschaut, weiß den Grund der Reise. Ein Achtel 3,20 Euro, die Flaschen 19,20 Euro. Für Salzburg ist das preiswert. Da kann man sich in Maxglan durch Niederösterreich kosten, da öffnet sich eine Welt. Und der Gemischte Satz vom Johannes Autrieth zeigt: es gibt saubere Tropfen zu entdecken.

Und die zweite Annäherung an einen echten Heurigen: In der Köstendorfer Metzgerei bereiten die Verkäuferinnen jene Speisen täglich frisch zu, die artgerecht im Buffet angeboten werden. Wir haben uns je einen Teller um 10 Euro füllen lassen und wurden satt dabei: faschierte Laibchen, gefüllter Schweinsbauch, Blut- und Leberwurst sauer, Sülzchen, Aufstriche und Salate – überwiegend tadellos. Der Krautsalat ward in der Runde gelobt, der Erdäpfelsalat nicht. Nur zum Roastbeef konnte keiner etwas sagen, der wurde in Köstendorf vergessen.

Es ist das Weinstöckl ein gemütliches Lokal und der Gastgarten kommt dem Ideal ziemlich nahe. In diesem Stück Österreich fällt ein Regal eingangs rechts sofort auf: deckenhoch versammeln sich dort spanische wie portugiesische Rotweine. Fritzenwallner war nach Spanien geflogen, wieder eine Verkostungstour durchs Weinwunderland. Wir ließen uns zu einem Ribera del Duero namens Entrelobos raten, reiner Tempranillo, wunderbar reif und sanft. Selbst die Vorkosterin, die dem Weißwein ihre Treue geschworen hat, und den Roten für einen Irrtum der Natur hält – selbst sie saß über dem Glas und schnurrte. 30 Euro kostet so eine Wuchtbrumme im Lokal, 20 Euro über die Gasse. Der Vorkoster ging mit zwei Flaschen heim. Gelebte österreichisch-spanische Freundschaft: schön, dass Weinkenner Hans Fritzenwallner zurück ist.