Wie viel Lärm verträgt Stille Nacht?

Paul Estrela dirigiert das Jubeljahr und hat keine Angst vor Kommerz und Kitsch. Das berühmte Lied wird uns weiter berühren.

Paul Estrela, 40, ist Jurist, Musikmanager und Geschäftsführer der Stille Nacht GmbH. Er bereitet federführend das 200-Jahr-Jubiläum des meist gespielten Weihnachtsliedes vor.

Sie arbeiten an einem Mega-Event für einen echten Welthit – das Stille Nacht-Lied. Wie still ist dieser Advent für Sie?

Paul Estrela: Bei mir ist es überhaupt nicht still. Auf mein Handy kommen im Minutentakt Anrufe und SMS. Das ist die Projektarbeit, aber es herrscht zu Weihnachten hin immer eine gewisse Endzeitstimmung. Alles muss erledigt werden. Das ist der schnelle Zeitfluss, der nach Weihnachten genauso schnell weitergeht.

Wünschen Sie sich weniger Hektik?

Ich habe mir vor einigen Jahren eine Auszeit genommen. Ein Salzburger Hotelier, der seinen Betrieb umstrukturiert hat und auch Bauer ist, hat mich gefragt, ob ich auf seine 44 schottischen Hochlandrinder aufpasse. Ich habe irgendwann einen Schein als landwirtschaftlicher Facharbeiter gemacht. Ich war dann ein Jahr lang der Hofknecht oder Hofmanager, wie man will. Das war viel frische Luft, körperliche Arbeit und bis zu den Knien im Dreck stehen. Das hat was extrem Entspannendes gehabt. Jetzt habe ich einen Noriker-Hengst in der Aufzucht und ein Jagdhunde-Rudel, das hilft auch.

Woher kommt die Faszination am Stille Nacht-Lied?

Es geht um die dem Menschen seit jeher innewohnende Sehnsucht nach Geborgenheit, Ruhe und Freiheit vor Angst. Im musikalischen Sinn ist die Komposition ein Wiegenlied. Das langsame Tempo, die abfallende Melodie, das ist das klassische Schema des Wiegenlieds. Das hat definitiv eine beruhigende Wirkung. Wirklich weltbekannt wurde das Lied aber erst Ende der 1930er-Jahre durch Bing Crosby, der es in den USA zum Hit machte.

Haben Mohr und Gruber 1818 etwas Beruhigendes gebraucht?

Das Umfeld war ein europaweites Tohuwabohu. Salzburg war gerade erst ins österreichische Kaiserreich eingegliedert worden, es gab keinen Erzbischof mehr, es herrschte ein Machtvakuum. Die Bevölkerung war fürchterlich arm, die Kindersterblichkeit hoch. Man lebte in großer Unsicherheit, was passieren wird.

Und jetzt kommt der totale Overkill: ein Musical, das Leute aus Hollywood machen, eine Landesausstellung, ein Friedenspreis…

Ja, man darf sich fragen: Brauchen wir das alles? Ich bin selbst auch nicht mit allem hundertprozentig d’accord. Es gibt wie überall die Tendenz, die Wahrheit für sich zu beanspruchen. Da geht es teilweise richtig verbissen zu. Zum Beispiel will eine Brauerei ein Bier machen, wo hinten auf dem Etikett drei Strophen vom Stille-Nacht-Lied drauf sind. Jemand kam zu mir und sagte: Ihr müsst was dagegen tun, das geht nicht. Ich habe gesagt: Wir tun gar nichts. Das Lied ist Gemeingut, es ist ein Herzensgut. Es gehört allen.

Trotzdem: Wie viel Kommerz und Rummel verträgt dieses Lied?

Der Mensch ist kommerziell veranlagt von vorne bis hinten, und das nicht erst seit jetzt. Weihnachten ist in unseren Breiten ein Fest der Mehrheit und schon deshalb per se ein populärkulturelles Thema. Zu glauben, dass man Weihnachten aus allem herausheben kann und sonst bin ich auf jeder Hochzeit und ziehe mir alles rein, ist naiv. Was aber nicht heißt, dass man sich in der privaten Sphäre nicht abgrenzen kann.

Last Christmas rinnt einem am 23. Dezember bei den Ohren heraus.

Mir nicht, ich bin ein George-Michael-Fan. Wir leben in einer voll kommerzialisierten Welt. Die Leute, die das Projekt betreiben, sind darauf sensibilisiert. Die wissen, dass es kein spannungsfreies Feld ist. Am Anfang ist es da ordentlich zur Sache gegangen. Jetzt sagt man: Wir passen so gut wie möglich darauf auf, wir nützen aber auch dies tolle Chance.

Wird es gar ein Geschäft?

Auf Seiten der GmbH ist es kein auf Gewinn gerichtetes Geschäft. Unsere Aufgabe ist es, die Mitteln des Landes gut zu verteilen. Wir investieren 300.000 Euro in eine Ausschreibung, die sich an die Salzburger Bevölkerung und ihre Institutionen richtet. Jeder kann seine eigene Idee entwickeln. Es ist das Fest der Salzburger.

Wird bei der Landesausstellung mehr gezeigt als, zugespitzt formuliert, der bekannte Nachttopf und die itarre?

Ich habe mich am Anfang auch gefragt: Haben wir eigentlich noch so viel Neues, das das legitimiert? Dann habe ich erkannt: Es geht nicht um Objekte, es geht um die Identität des Landes. Wir haben einerseits den Ballungsraum Stadt mit Hochkultur pur. Und dann sechs kleine, völlig unterschiedliche Regionalmuseen, die von Ehrenamtlichen gehegt und gepflegt werden. Das ist spannend. Außerdem bin ich zutiefst davon überzeugt, dass es um die Kinder geht. Die kommen in dem Kontext viel zu wenig vor. Nie hat jemand über die Kinder geredet. Das Lied weckt aber in allen, auch den Erwachsenen, Kindheitserinnerungen. Das macht weich und offen. Das ist die stille Nacht.

Sonja Wenger