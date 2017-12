Weil Amazon nicht die beste Lösung ist

Um den Einkauf vor Ort zu fördern, startet eine Salzburger Verlegerin eine Buchaktion.

Abends vor den Computer, ein paar Klicks, und schon sind die Geschenke erledigt. Die Versuchung, bei Online-Riesen wie Amazon einzukaufen, ist groß. Elisabeth Göllner-Kampel, Chefin vom Salzburger Wandaverlag, hat sich deshalb etwas Besonderes einfallen lassen.

Sie stellt den Buchhandlungen 2000 ihrer – vergriffenen – Winterwanderbücher für Familien im Gesamtwert von 20.000 Euro zur Verfügung. Beim Kauf eines Kinderbuches geben es Buchhändler in der Stadt, im Flachgau und im Tennengau gratis dazu.

„Ein Verlag, der in der Region stark verankert ist, der die Schönheit der Region weitergeben will, vernetzt sich mit dem örtlichen Handel – das finde ich großartig und hat es so noch nicht gegeben“, freut sich Klaus Seufer-Wasserthal, Geschäftsführer der Rupertus Buchhandlung und Fachgruppenobmann des Buchhandels.

Jede Unterstützung des lokalen Handels sei zu begrüßen: „Wenn immer mehr Menschen via E-Commerce bei multinationalen Konzernen einkaufen, die noch dazu nicht alle Steuern zahlen, dann macht das die Infrastruktur kaputt. Innenstädte ohne Geschäfte verlieren an Flair“, sagt er. Dabei könne man jedes Buch auch beim lokalen Buchhändler online bestellen. Die meisten haben eine Homepage, das gehe genauso schnell – und koste nicht mehr.

Wandern mit Kindern – auch im „Fenster“ gibt es Tipps

15 Bücher mit Wanderungen für Familien in ganz Österreich (außer Kärnten), Bayern und Südtirol hat der Wandaverlag bereits herausgebracht, seit kurzem erscheinen seine Tourentipps auch im „Fenster“.

Entstanden ist das Projekt aus der Not heraus, erzählt Elisabeth Göllner-Kampel. Als ihr erstes Kind zu groß für die Babytrage wurde, wollte sie nicht aufs Wandern verzichten – sondern stattdessen mit dem Kinderwagen losstarten. Doch sie merkte, dass es nirgendwo Hinweise auf geeignete Wege gab. „Es hat mich so geärgert, dass man als junge Familie ignoriert wird. Da fing ich selbst an, Wege zu suchen.“

Die erste Kopiervorlage ging schnell weg. 2008 machte sich die gebürtige Grödigerin mit ihrem Wandaverlag selbstständig. Drei Bücher hat sie geschrieben, heute ist sie nur noch Verlegerin. Zwei Freelancer helfen ihr, die Verlagsgeschäfte zu meistern.

Göllner-Kampel, die Betriebswirtschaft studiert hat und früher als Personalchefin eines US-Autokonzerns tätig war, geht weiter neue Wege: Im Jänner erscheint das Heft „Natur wirkt“. Darin geben eine Ergotherapeutin und eine Naturpädagogin Tipps für Ergotherapie in der Natur. „Kinder machen von sich aus draußen schon viele ergotherapeutische Übungen. Barfußgehen, balancieren, Dämme bauen, im Schlamm gatschen, das fördert sie in ihrer Entwicklung“, so Göllner-Kampel. Sie möchte auch Eltern Anreize geben, denn viele seien heute verunsichert, würden die Kompetenz an Therapeuten abgeben.

Der Wandaverlag beschränkt sich nicht nur auf Wanderungen für (Klein-)Kinder und deren Eltern. Er hat auch einen Trekkingführer für Jugendliche herausgebracht. Da können die Kids allein losziehen – auf leichte Mehrtagestouren samt Übernachtungstipps.

Und: Die Bücher des Wandaverlags enthalten auch Winter- und Schlechtwettertouren, denn: „Kinder gibt es auch im Winter. Und Wandern im Regen ist sowieso am schönsten“, sagt die Chefin und Mutter.

Von Petra Suchanek