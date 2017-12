Schnee: Von der eiskalten Freude

Früher Schnee im Dezember! Viele zieht es raus und rauf auf die Berge. Warum übt der Schnee so viel Magie aus? Macht er gar glücklich(er)?

„Der Schnee schluckt den Lärm, es wird alles leiser und ruhiger“, sagt Bernd Niedermoser, ZAMG-Meteorologe und Leiter der Lawinenwarnzentrale. Wie viele andere Salzburger liebt er den Schnee. Er ist im Winter viel in den Bergen unterwegs. Die hochalpine Winterlandschaft habe ihren ganz besonderen Reiz: „Der Schnee bedeckt alles. Man ist nicht an Wege gebunden, sondern kann sich seinen eigenen Weg suchen“, sagt Niedermoser.

Es sei aber nicht nur die Stille, die der Schnee mit sich bringt, die auf den Menschen positiv wirke, erklärt die Salzburger Sportpsychologin Julia Buchner: „Schnee reflektiert das Licht, er macht die Umgebung heller. Und Licht ist für den Menschen im Winter extrem wichtig, weil es so schnell dunkel wird.“

Macht der Schnee die Salzburger gar glücklich(er)? Natürlich gibt es dazu keine Studien. Aber Schnee verbinden wir mit Schönem, sagt Buchner, oft auch mit Kindheitserinnerungen. Wer hat als Kind nicht Schneemänner und Iglus gebaut, ist Schlitten gefahren und hat sich mit Freunden lustige Schneeballschlachten geliefert?

Die Kombination von Schnee und Berg übt auf immer mehr Menschen jedenfalls großen Reiz aus. Das Skitourengehen boomt. Durch den frühen Schneefall sind heuer schon viele unterwegs.

„Alles über 800 Meter geht schon gut“, weiß SF-Bergfex Thomas Neuhold, der gerade in den Dientner Schieferbergen unterwegs ist, als ihn der Anruf erreicht. Wie es so ist, da oben am Berg? „Wolkenloser Himmel, Sonnenschein, minus zwei Grad, ein Traum. Ideal zum Vitamin-D-Tanken“, lacht er. Der Blick aus dem Redaktionsbüro in der Stadt Salzburg: wolkenverhangener Himmel, trübe Sicht auf das nächste Gebäude. Der Panoramablick am Berg hat schon eine andere Qualität.

Skitouren boomen: Immer mehr Sportler in den Bergen

„Die Eingeschränktheit von Raum ist gerade in der Stadt Thema. Jeder Schritt, den wir machen, wird begrenzt von Mauern, Zäunen, anderen Menschen. Am Berg kann man Raum erleben, der Blick geht in die Ferne, das gibt ein Freiheitsgefühl“, bestätigt Julia Buchner.

Und im Unterschied zu unserem Privat-und Berufsleben, das immer komplexer wird, gibt es am Berg einen klaren Weg zum Ziel, dem man Schritt für Schritt näher kommt. Beim Stapfen durch den Schnee fokussiere man auf ein Erlebnis, könne abschalten und sei ganz im Hier und Jetzt, so Buchner.

Wir können unser Leben freier gestalten als früher, dadurch sind wir ständig am Planen. Die Folge: Wir leben zu wenig im Augenblick. Das sei mit ein Grund, warum Skitourengehen boome, so Buchner.

Rund 500.000 aktive Bergsportler gibt es hierzulande, schätzen Sportartikel-Händler. Der Sturm auf die Berge ruft gerade in Skigebieten auch Ärger hervor. Waren früher klassische Alpinisten unterwegs, zieht es jetzt nämlich auch viele Sportler in die Berge. Diese kennen sich mit der Bergwelt nicht aus, bevorzugen daher die Pisten.

„Es ist genug Platz auf den Bergen“, beruhigt Thomas Neuhold. Es gebe Wegefreiheit und die sei mit „Zähnen und Klauen zu verteidigen“. Im Gegenzug müssten Skitourengeher Rücksicht nehmen. Dass man keine frisch aufgeforsteten Flächen befahre oder nicht mitten auf der Piste gehe und Parkgebühren ohne Murren zahle, sollte eine Selbstverständlichkeit sein.

Das Kuratorium für alpine Sicherheit führt auf seiner Homepage (www.alpinesicherheit.at) Verhaltensregeln auf, um Konflikte zu vermeiden.

Trotz der gestiegenen Zahl an Bergsportlern passieren in Relation nicht mehr Unfälle. „Wir sind immer wieder erstaunt, wie wenig passiert, obwohl so viele unterwegs sind“, sagt Bergretterin Maria Riedler. Den Grund sieht sie in der guten Information, der Ausrüstung und Vorbereitung der Tourengeher. Viele würden vorab Seminare besuchen. Einzige Problemgruppe seien Variantenfahrer abseits der Piste, „jene, die jung und unsterblich sind“.

Schnee in den Bergen werde es trotz Klimawandel auch in zwanzig Jahre noch geben, so Meteorologe Niedermoser. Das Gelände über 2500 Meter werde aber zunehmend unattraktiver, weil Permafrost und Dauerschnee zurückgehen: „Da kommt viel loses Zeug runter.“

Tipp: „Pistengehen – Fluch oder Segen“, Diskussion am 13.12., 19 Uhr im SN-Saal.

Von Petra Suchanek