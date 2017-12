Pilgern zum Nachbarn: Mit der Lokalbahn nach Oberndorf

Wandern mit der ganzen Familie: Die Stille-Nacht-Gemeinde Oberndorf ist im Advent ein schönes Ausflugsziel.

Die Uferstraße entlang der Salzach ist in jeder Jahreszeit zum Spazieren geeignet (wenn schneefrei, auch für Lauf- und Kinderfahrräder). Sie ist sehr breit, asphaltiert und beinahe autofrei.

Parallel zur Uferstraße führt einige Meter weiter unten zur Salzach hin ein Radweg, der bis ins Oberösterreichische führt. Um die Weihnachtszeit fährt ein Sonderzug der Lokalbahn nach Oberndorf, auch öffnet ein Sonderpostamt.

Ein schöner Abstecher ist die Wallfahrtskirche Maria Bühel ganz in der Nähe. Ein kurzes Teilstück (ca. 100 m) ist jedoch sehr steil. Dann geht’s „brettleben“ nach Maria Bühel. Seit der Errichtung des Europasteges (2006) kann man eine schöne Rundwanderung durch die Altstadt von Laufen machen.

Wegbeschreibung

Vom Parkplatz stromabwärts entlang der Uferstraße Richtung Salzachschleife spazieren. In der Flussbiegung dann nach rechts in die Schöfflleutgasse abzweigen. Wer am unteren Radweg unterwegs ist, kann hier wieder hinauf auf die Uferstraße gelangen.

Der gut beschilderte Weg führt nochmals rechts hinein zum Stille-Nacht-Platz. Hier befinden sich auch das Heimatmuseum und der Wasserturm aus dem Jahr 1540. Die Kapelle soll an die, an dieser Stelle durchgeführte

Erstaufführung des berühmten Weihnachtsliedes erinnern. Wieder zurück beim Fluss führt der Weg zum Europasteg und zur Kalvarienbergstiege (139 Stufen).

Kurz vorher geht ein steiles Wegerl („Zum Aussichtswirt“) mit einigen wenigen Stufen nach Maria Bühel. Hier rechts halten und dem Weg bis zur Wallfahrtskirche folgen.

Wer seine Sünden ein andermal abbüßen will, geht entweder geradeaus weiter bis zur Schifferkapelle, wo es Brauch der Schiffer war, mit dem Ruderblatt ein Kreuz in den Fluss zu zeichnen. Oder aber man schlendert über den Europasteg in die Altstadt von Laufen und zurück nach Oberndorf über die frisch renovierte Länderbrücke.

Anforderung

leicht, eben, Asphalt. Bei Ausweitung der Wanderung nach Maria Bühel kurze steile Waldstrecke, daher schwierig. Bei Schneelage ist dieser Abschnitt nur zu zweit im „Sänftenstil“ zu bewältigen.

Dauer

Rundwanderung über Laufen: ¾ h; ca. 2 km; Abstecher Maria Bühel ca. ½ h, 2 km hin und retour. Weiterwandern entlang der Salzach ist möglich.

Wetter

Jedes Wetter.

Anfahrt

Autobahnausfahrt Salzburg Nord, auf der B 156 Richtung Bergheim/Braunau. In Bergheim nach rechts abzweigen – Oberndorf 22 km. Von der B 156 die erste Linksabzweigung nach Oberndorf/Krankenhaus nehmen, in Oberndorf Richtung Laufen (D) nach links abbiegen. Vor der markanten Länderbrücke rechts in die Uferstraße.

Öffis

Sehr gut geeignet, mit Lokalbahn nach Oberndorf-Stadt.

Ausgangspunkt

In der Uferstraße, ein paar Meter von der Länderbrücke entfernt, befinden sich mehrere Parkplätze.

Infos/Gaststätten

Große Auswahl an Gaststätten in Oberndorf. Infos zu den Adventveranstaltungen beim TVB Oberndorf, Tel. 06272-4422, www.stillenacht-oberndorf.at, www.stadtlaufen.de.

Aus: Elisabeth Göllner-Kampel, „Kinderwagen-Wanderungen – Salzburg, Flachgau, Tennengau u. Berchtesgadener Land“, ISBN 978-3-9502908-7-5, Wandaverlag

