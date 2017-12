Gute Chancen auf Pulver: Der Ausseer Kampl

Man darf am Ausseer-Kampl im Hochwinter auch noch einige Tage nach dem Schneefall auf Pulverbedingungen hoffen; vor allem wenn der Winter so gut beginnt wie die aktuelle Saison.

Warum dem so ist? Beide Zustiege, egal ob von Osten oder von Westen, auf den 1685 Meter hohen Ausseer-Kampl sind nordseitig ausgerichtet.

Ausgangspunkt

Kochalmbauer (902 m). Zufahrt vom Ortszentrum Bad Mitterndorf auf der gleichnamigen Straße nach Norden.

Anstieg

Vom Kochalmbauer auf der Zlaimstraße in mäßiger Steigung über einige Kehren nach Osten bis an den Scheitelpunkt der Straße (1246 m, Wegweiser). Von der Kreuzung nach Osten zu den Hütterln der Teltschenalm und dem Sommerweg folgend am Fuß des Hinterbergels vorbei bis an den Hasenkogel heran.

Hier treffen Ost- und Westanstieg zusammen. Der Weiterweg folgt der Sommermarkierung in einem Bogen nach Süden auf die Hochfläche, an deren Ende das Gipfelkreuz steht. Abfahrt wie Anstieg.







Variante Abfahrt

Bei sicheren Bedingungen direkt vom Gipfel nach Nordosten bis man leicht rechtshaltend am Waldrand zu einer steilen Rinne gelangt (Vorsicht Felsabbrüche!). Die Rinne steil und ziemlich direkt hinunter bis man etwas oberhalb der Teltschenalm auf den Anstiegsweg kommt.

Variante Westanstieg

Ausgangspunkt ist hier der Weiler Gruben – Zufahrt über die Straße Pichl-Kainisch/Radlingpass oder über Bad Aussee Richtung Kainisch. Hier entlang der Straße (Abschneider über den Sommerweg entlang des Weißenbaches bei guter Schneelage sinnvoll) bis zu den Weißenbachalmen.

Hier nach Süden durch den engen Eisengraben zu einigen Hütterln und wie oben entlang des Hasenkogels auf die Hochfläche. Abfahrt wie Anstieg. (900 Höhenmeter, 3 Stunden Anstieg).

Anstiegsvariante West

Man kann abkürzen, wenn man schon vor den Weißenbachalmen in einer auffallenden Linkskurve (bald nach einer kleinen Schottergrube) von der Zustiegsstraße nach rechts abzweigt und durch lichten Wald auf den Hasenkogel zusteuert.

Die Felsen drängen die Spur nach links ab (Osten) bis man oberhalb der Hütterln auf den Sommerweg trifft. Weiter wie oben. Abfahrt besser über den Normalanstieg.

Wissenswertes

Anforderung: Einfache Skitour, 800 Höhenmeter und 2,5 Stunden im Anstieg.

Ausrüstung: Skitourenausrüstung.

Karte: Kompass Nr. 20, „Dachstein“, 1:50.000.

Literatur: Thomas Neuhold, „Skitourenllight“, Verlag Pustet, Salzburg 2016.

Einkehr: Kulinarik auf Haubenniveau in der Bad Mitterndorfer Dorfschmiede: www.schupfers-dorfschmiede.at

Lawinenlagebericht: www.lawine-steiermark.at