Die Demokratie kam mit einem blauen Auge davon

Wie Harald Preuner siegte und welche Stadtteile sich am stärksten verweigerten.

Es war ein Herzschlagfinish und das Ergebnis hat historische Dimension: Erstmals regiert ein direkt gewählter ÖVP-Bürgermeister die Stadt Salzburg. Harald Preuner gewann die Stichwahl um das Bürgermeisteramt am Sonntag gegen den SPÖ-Kandidaten Bernhard Auinger mit nur 294 Stimmen Vorsprung. Auinger kündigte umgehend an, bei der nächsten Wahl 2019 erneut um das Bürgermeisteramt anzutreten und betonte gleichzeitig seine Bereitschaft, bis dahin gemeinsame Lösungen für die Stadt zu suchen. Harald Preuner hatte im „Fenster“ schon vor Wochen auf die Frage nach seiner möglichen ersten Amtshandlung gemeint: „Ich werde alle Fraktionen zusammentrommeln und die dabei gemeinsam festgelegten Schwerpunkte dann umsetzen.“

Handlungsbedarf

Am Donnerstag wird Harald Preuner angelobt und ab dann wird es genau darum gehen: gemeinsame Lösungen für die drängenden Probleme der Stadt zu finden. Das haben im Wahlkampf eigentlich alle Parteien versprochen und daran werden sie die Bürgerinnen und Bürger der Stadt ab sofort auch erinnern: Zu quälend waren die Streitereien der letzten Jahre, in allzu vielen wichtigen Themen regierte zu lang der Stillstand. Vor allem in der Verkehrs- und Wohnungspolitik sehen die Bewohner der Stadt dringenden Handlungsbedarf. Preuner betonte noch am Wahlsonntag, speziell die Verkehrspolitik so rasch wie möglich „außer Streit stellen“ zu wollen, also umgehend eine möglichst große Mehrheit für ein Maßnahmenpaket zu suchen.

Von einem Fünftel gewählt

Mit einem blauen Auge kam auch die Demokratie davon. Die Angst, dass bei der Stichwahl noch viel weniger Stadt-Salzburger zur Urne gehen könnten, erfüllte sich nicht. Mit 41,37 Prozent war sie nur geringfügig niedriger als beim ersten Wahlgang (43,8 Prozent). Trotzdem muss man sich vor Augen halten: Harald Preuner wurde am Sonntag mit seinen 23.306 Stimmen letztlich von nur knapp einem Fünftel der Wahlberechtigten gewählt. Zum Vergleich: An der Gemeinderatswahl 1977 nahmen noch 73,2 Prozent teil. Bei der heurigen Nationalratswahl waren es gar 80 Prozent. Woher also kommt dieses Desinteresse ausgerechnet auf kommunaler Ebene?

Soziale Problemviertel: Man bleibt zu Hause

Bekannt ist, dass die meisten Nichtwähler aus Vierteln mit sozialen Problemen, niedrigem Einkommen und hohem Migrantenanteil kommen. Was Salzburgs Sprengelergebnisse vom ersten Wahlgang bestätigen. So war die Wahlbeteiligung von 27,7 Prozent in der Elisabeth Vorstadt die niedrigste; auch in Schallmoos (30,52) und Lehen (31,45) wählte nur ein Drittel. In den bürgerlichen Stadtteilen Gneis-Leopoldskron (47,5) oder Aigen-Abfalter (44,8) nahmen deutlich mehr Wähler ihr staatsbürgerliches Recht wahr. Die Phänomen ist europaweit zu beobachten.

„Besorgniserregende Ignoranz“

Ein Spitzenbeamter der Stadt spricht aus, was viele denken: „Wählen ist heute unkomplizierter denn je. Keiner muss sich stundenlang anstellen wie in irgendwelchen Entwicklungsländern. Offenbar kommt das Modell der repräsentativen Demokratie aber nicht mehr so an. Viele sind zu bequem, sich für sieben Minuten in ein Wahllokal zu begeben. Die glauben, wenn sie auf Facebook ablästern, ist das eine politische Äußerung.“ Es sei eine „dumpfe Gemengelage“ und eine „besorgniserregende Ignoranz gegenüber dem Gemeinwesen“, meint der Mann.

Glaubwürdigkeitskrise

ÖVP-Klubchef Christoph Fuchs glaubt, dass die steigende Wahlverweigerung „alle alten Demokratien“ betrifft. „Die Zeit, dass man für die Demokratie gekämpft hat, ist halt vorbei. Die 50 Plus gehen mehr zu Wahlen als Jüngere. Die haben den Zweiten eltkrieg erlebt, die Besatzungszeit mit dem Kampf um den Staatsvertrag. Das scheint zu motivieren.“ Auch die Glaubwürdigkeitskrise von Politik und Medien schwinge mit. „Man sagt, die rennen mir alle vier Jahre nach. Die Politikerklasse ist in der Schublade drinnen.“ Er habe bei jedem Wählerkontakt bewusst darauf hingewiesen, dass man selbst am Marienfeiertag, dem 8. Dezember, im Schloss Mirabell bis Mittag wählen konnte. Denn es heiße etwas, die Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes an einem Feiertag einzuberufen.

Hermann Fröschl, Sonja Wenger