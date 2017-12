Das Binnen-I und anderer Genderwahn

Auch Salzburgs Beamte gendern brav. Doch man leidet unter den Verboten eines moralisierten Alltags.

Es sind die Auswüchse und Übertreibungen, die eine weit verbreitete Abneigung gegen das „Gender Mainstreaming“ ausgelöst haben. Berechtigte und wichtige Gleichstellungsfragen von Mann und Frau werden auf Nebenschauplätzen wie der Sprache ausgefochten. Auch der Diskurs um zahllose neue (soziale) Geschlechtskategorien jenseits von männlich, weiblich und hermaphroditisch wird mehrheitlich als befremdlich empfunden. So bietet Facebook den Usern in den USA bereits 58 Geschlechter für die Profile an. Ein Programmierer, der Transvestit ist, hat sie ersonnen.

Ein Leben ohne Verletzungen

Der Gender-Zeitgeist kreist um die offenbar allgegenwärtige Diskriminierung und Marginalisierung und hat einen neuen Sensibilitätsextremismus erschaffen. Man fordert das Recht, niemals verletzt zu werden. So werden englische Pfadfinder neuerdings mit „Hello Everybody“ begrüßt – die alte, elegante Anrede mit „Ladies and Gentlemen“ könnte transsexuelle Heranwachsende verletzen.

Sexismuspolizei

Den Vogel abgeschossen hat die rot-grüne Studentenvertretung in Salzburg. Sie verwendete bei Sitzungen ein „Gender Watch Protokoll“. Auszufüllen war: die Anzahl der anwesenden „Mandatar-Innen“, die Wortmeldungen nach Quantum und Geschlecht sowie „Unterbrechungen“ und „Störungen“ wie etwa: „Lächerlich machen, Grimassen schneiden, Augen verdrehen“ oder „demonstratives SMS-Schreiben“ oder „sexistische Wortmeldung“. Ebenfalls anzukreuzen: „Hat nicht geschlechtergerecht gesprochen, nur männliche Form verwendet“.

Binnen-I als ÖNORM?

Vor allem der Streit um das Binnen-I regt Österreich auf. Als das Normeninstitut Austrian Standards die geschlechtersensible Sprache 2014 zur offiziellen ÖNORM im Büroverkehr erheben wollte, brach ein Sturm der Entrüstung los. Auch renommierte Germanisten protestierten. Das zuständige „Komitee 45“ verweigerte sich allerdings einem größeren Dialog, da man „ein Tribunal“ befürchtete. Das Projekt wurde abgeblasen, das Komitee 45 aufgelöst. Die Behörden in Salzburg müssen dennoch Erlässe der Ministerien umsetzen (Österreich ist als EU-Mitglied zur Gleichstellungspolitik verpflichtet).

„Gender Safari“ für Schüler

Insbesondere im Bildungs- und Frauenressort werden Papiere und Anordnungen sonder Zahl produziert. Es existieren detailwütige Anleitungen für alle Unterrichtsfächer, Schulen müssen regelmäßig über die Erfüllung Bericht erstatten. Für den Projektunterricht werden lustige „Gender Safaris“ ins Einkaufszentrum angeregt, wo die Gendervergehen der Konsumindustrie festzuhalten sind. Obgleich die Schüler dort vermutlich auf viele Unisex-Produkte stoßen. Das Lebensministerium erklärt, was „gendergerechtes Essen“ ist: Wenn Männer weniger Fleisch und mehr Gemüse essen. Allein seit August gebe es fünf neue Gendererlässe, so ÖVP-Chef Sebastian Kurz, dessen schwarz-blaue Regierung den „Genderwahn“ zurückdrängen will.

Sprachzertrümmerung

Im Magistrat der Stadt Salzburg habe man all das „schon ein paar Jahre auf dem Buckel“, sagt Öffentlichkeitssprecher Johannes Greifeneder. „Ich schreibe das Binnen-I, obwohl ich es nicht mag und Texte unverständlicher werden“, beschreibt der Ex-Journalist die Zertrümmerung der Sprache. Um Frauen hinter dem generischen Maskulinum („der Mitarbeiter“) hervorzuholen, wird das weibliche Suffix „in“ angehängt, werden Sternchen, Unterzeilen oder Auslassungen gesetzt. Es entstehen Wortmonster wie: „Der/die Patienten/innenanwält/in hat die Antragsteller/innen gegen die Ärzte/innen vertreten.“ Dass die Mehrzahl im Deutschen stets weiblich ist – „die Männer“ – wird nicht als Diskriminierung wahrgenommen.

„Erlässe sind umzusetzen“

Im Landesschulrat lässt man Schriftstücke durch ein Sprachtool von Microsoft laufen, schildert Amtsdirektor Andreas Mazzucco: „Jeder hat ein Add On am Computer, Hauptsache, es ist gegendert.“ Was Mazzucco wie viele stört: „Der ganze Alltag ist mit moralischen Imperativen und Verboten überladen. Das ist sicher mit ein Grund für den aufsteigenden Populismus.“ Die Frauenbeauftragte des Landes, Caroline Brandauer, kann den „Widerstand gegen das Gendern nicht verstehen“. Auch sie höre, dass alles komplizierter zu lesen sei. Aber: „Wir haben Erlässe und zahlreiche Vorschriften, dass gegendert werden muss. Das ist umzusetzen.“

Sonja Wenger