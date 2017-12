Am Ofenauertunnel staut auch das Wetter

Ein befreundeter Wetterspezi aus Hintersee in der Osterhorngruppe ärgert sich oft auf dem Weg zur Arbeit in die Stadt Salzburg.

Warum er sich ärgert? Als großer Winterfreund fallen ihm die markant abnehmenden Schneehöhen auf der Fahrt in die Landeshauptstadt auf.

Das ist oft der Fall, denn die Stadt liegt relativ tief. Hintersee ist zudem eine klassische Nordstaugemeinde, wenn sich bei einer kräftigen Nordwestströmung die Wolken an den ersten Nordalpengebirgen stauen. Die malerische Gemeinde bekommt dann die volle Ladung Schnee ab.

Die Stadt liegt zwar auch nahe an den ersten Gebirgsketten, jedoch kann oft mildere Luft gerade noch für Regen sorgen. Zusätzlich ist die bereits erwähnte Seehöhe ein Thema. Auch das Salzkammergut sowie das Lammertal sind hierzulande bekannte Staugebiete. Ebenso die Tauernautobahn, aber aus anderen Gründen.

Was bedeutet eigentlich Stau im Wettergeschehen? Die feuchte Luft strömt von Nordwesten an die Alpen. Nachdem nicht alles durch Ofenauer- und Hieflauer Tunnel durchpasst, ist die Luft wegen der Berge gezwungen, nach oben zu steigen. Die Luft kühlt ab, dadurch wird der Wasserdampf kondensieren. Es bilden sich zahlreiche Tröpfchen sowie Schneekristalle im Winter. Weiter oben sind diese durch den Hebungsprozess immer zahlreicher vorhanden, somit ist mit steigender Höhe auch mehr Niederschlag zu erwarten.

Während es bei einem weiteren Schneespezi in Lungötz schon einiges an Schneefall gibt, schneit es weiter oben am Tennengebirge stark und lang anhaltend. Vor allem mitten in den Wolken oben im Gebirge kann die Schneedecke effektiv wachsen.

Das Wetter diese Woche

Kurze milde Phasen wechseln rasch mit unbeständigen Wetterlagen, was Prognosen erschwert. Auf den Bergen ist Neuschnee zu erwarten.

Aktivitätstipp

Wer kann, sollte ruhigere Wetterphasen zum Skifahren nutzen. Außerhalb der Skigebiete gilt: Vorsicht vor Lawinen!