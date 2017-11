Wohin nach der Volksschule?

Vor dieser Frage stehen jetzt im Herbst tausende Eltern von Volksschülern. Orientierung für Viertklässler bietet der neue Stärkenkompass. Ein Ausbau in ganz Salzburg ist geplant.

Es geht rund in Gymnasien und Neuen Mittelschulen in Salzburg. Ob in der Landeshauptstadt oder in den Bezirken, überall öffnen die weiterführenden Schulen derzeit ihre Türen für interessierte Volksschüler. 4945 Schülerinnen und Schüler besuchen laut Sigrid Panisch von der Salzburger Landesstatistik aktuell die vierte Klasse einer Volksschule. Wenn sie mit ihren Eltern die Schwerpunkte und Angebote einer weiterführenden Schule kennenlernen, fragen sich viele noch immer: „Passt dieses Gymnasium oder diese Neue Mittelschule auch wirklich für mein Kind?“

Schulen profilieren sich: Wahl wird schwieriger

Diese Unsicherheit kommt nicht nur daher, dass sich Eltern heute mehr Gedanken über die Karriere ihrer Kinder machen. „Die Schulwahl wird tatsächlich immer schwieriger. Es liegt daran, dass sich die Schulen immer mehr profilieren, also Schwerpunkte setzen“, bestätigt Astrid Fritz vom Österreichischen Zentrum für Begabtenförderung und Begabungsforschung (ÖZBF). Das von Fritz betreute Projekt soll Familien die Schulwahl erleichtern. Der am ÖZBF entwickelte „Stärkenkompass“ ist ein Check, mit dem Viertklässler ihre persönlichen Stärken und Interessen ausloten. Die Tester geben den Kindern in der Schule verschiedenste Aufgaben von Lesen, Schreiben, Rechnen bis hin zu Musik hören, Motorikübungen und Bewegung. Wie ein Kind abgeschnitten hat, erfahren die Familien in einem ausführlichen Gespräch – samt Hinweisen auf eventuell prädestinierte Schulstandorte.

NMS Maxglan ist dabei

Noch steckt das Projekt in den Kinderschuhen. Im vorigen Schuljahr boten nur die NMS Maxglan 1 und das Christian- Doppler-Gymnasium den Check an, heuer auch das BG Zaunergasse. An deren Checks können Kinder teilnehmen, die sich dort bewerben. Zug um Zug soll der Stärkenkompass in allen Volksschulen angeboten werden. Pilotmäßig ist dies gerade in Hallwang, Elsbethen und Bergheim passiert. Noch steht aber die Landesfinanzierung nicht.

Salzburg: 52 Prozent gehen nach Volksschule ins „Gym“

Im Trend liegen jedenfalls ungebremst die Gymnasien. Während die Schülerzahlen insgesamt sinken, sind die Gymnasien übervoll. Hunderte Schüler werden jedes Jahr abgewiesen. Die jüngsten verfügbaren Zahlen der Salzburger Landesstatistik zeigen: Am stärksten ist der Drang der Schüler hin zum „Gym“ in der Stadt Salzburg. Hier stiegen 2015/16 nach Besuch der vierten Volksschulklasse 662 von 1192 in ein Gymnasium ein (52%). Auf den Plätzen: Tennengau (35%), Flachgau (33%), Lungau (29%), Pinzgau (24%) und Pongau (17%). Die Bundesland-Gesamtrate (von VS ins Gym) lag bei 34 Prozent.

Von Sabine Tschalyj