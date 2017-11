Einer muss die Stadt befreien

Ein hartes Stück Arbeit wartet auf Salzburgs kommenden Bürgermeister.

Vor der Wahl kommt das Beste zum Vorschein. In Salzburg ist man nun auf einmal (wieder) für die Stadtbahn. Da holt man schon einmal den Innenminister nach Salzburg, zeigt sich beim gemeinsamen Studieren des Trassenverlaufs. So viel Zugang zur Regierung hat nicht jeder. Dass der Innenminister gar nicht zuständig ist, tut nichts zur Sache. Er ist ein hohes Tier aus Wien. Das reicht.

Seit 29 Jahren pflanzen Salzburgs Politiker die Bevölkerung in Sachen U-Bahn. 1988 stellte der damalige SPÖ-Stadtvize den Baubeginn in Aussicht, die Bürgerliste sprach von einer „dummdreisten Provinzidee“. In den 90ern grub man ein „Milliardenloch“ unter den Bahnhofsplatz, eine unterirdische Station, die sich heute in erbärmlichem Zustand präsentiert: schmutzig, stinkend, ungepflegt.

Bis vor kurzem trat die Stadt in Person ihres früheren Bürgermeisters noch erbittert gegen das Land auf. Man beerdigte die Stadtbahn. Zu teuer, hieß es.

Das Schauspiel um dieses Projekt drückt im Kern das Leiden dieser Stadt aus: Sagst du ja, sag ich nein. Sagst du nein, gehst du heim. Für den Bürger mag es wie eine Kakofonie klingen, was an Stimmen und Launen an sein Ohr dringt. Von dem Geld, das für 30 Jahre währende „Evaluierungen“ in die Salzach geschüttet wurde, gar nicht zu reden. Man ist in Salzburg nicht fähig oder willens, sich zum gemeinsamen Handeln durchzuringen. Das ist die Krankheit dieser Stadt.

Dem Wortsinn nach hat Politik das Ganze im Auge zu haben, nicht die Klientel, nicht das eigene Amt. Das bedeutet, die Bedürfnisse (an)zuerkennen, die sich mit dem Leben und den Menschen ändern. Und dann, nachdem man trefflich über die beste Sicht der Dinge gestritten hat, heißt es handeln, agieren, umsetzen, tun.

Es ist davon auszugehen, dass der künftige Bürgermeister diese Stadt und ihre Menschen liebt. Sollte er es zuwege bringen, dass ein Ende ist mit dem Kleinklein, dem Obstruieren, dem Sekkieren, diesem falschen Tun, das die Stadtpolitik so bleiern macht, dann werden auch die Bürger ihn mögen. Man hat ohnehin eine Geduld Ende nie. Flucht und schimpft vielleicht, wenn alles wieder steht wie jetzt. Und ja, man hat das alles schon viel zu oft gesagt.