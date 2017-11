Sonne tanken im Skigebiet Gaissau-Hintersee

Im Skigebiet Gaissau-Hintersee sind wir Tourengeher wohlgelitten. Das freut uns, deshalb rühren wir hier gleich einmal kräftig die Werbetrommel: Wer will, dass das kleine Skigebiet in Stadtnähe bestehen bleibt, sollte ruhig einmal hierher „pisteln“ kommen.

Jedenfalls aber sollte er oder sie – ohne Murren – die Parkplatzgebühr an der Talstation des Sesselliftes auf die Spielbergalm entrichten, wenn er oder sie von hier aus ansteigt. Sollte dies aufgrund der geringen Schneelage nicht möglich sein, empfiehlt sich ein höher gelegener Startpunkt. Die ersten haben es diesen Spätherbst ja schon versucht.

Ausgangspunkt

Ein relativ schneesicherer Ausgangspunkt ist das Mauthäusl auf der Spielbergstraße: Seehöhe immerhin 1000 m, aber wenig Parkplätze. Zufahrt von der Wiestalstraße Richtung Gaissau, dann noch vor der Ortschaft nach links abzweigen.

Route

Von der Mautstelle weg entlang der meist von einer Schneekatze gespurten Spielbergstraße nach Osten. Kurz bevor man auf die Spielbergalm kommt, nach links (Norden) auf der Zufahrtsstraße zur Talstation des Spielbergschleppers und am Pistenrand hinauf auf den Spielberg (1428 m, 400 Höhenmeter).

Abfahrt zur Spielbergalm (1310 m), wieder anfellen und am Babylift vorbei nach Nordosten (am Waldrand entlang, in etwa entlang des Sommerweges) zur Bergstation des Wieserhörndlschleppers. Die letzten Meter zu Fuß zum Kreuz (300 Höhenmeter).

Abfahrt der Piste entlang bis zur ersten Straßenquerung und dann entlang der Straße westwärts zur Spielbergalm und auf der Straße zurück zum Mauthäusl.







Zwei Varianten

Variante 1: Wie gesagt, Skitourengeher sind hier wohlgelitten, man kann also auch entlang des Pistenrandes des Sesseliftes zur Spielbergalm ansteigen. Weiter wie oben (700 Höhenmeter).

Variante 2: Wer vom Wieserhörndl nach Südosten zur Latschenalm (1407 m) abfährt, folgt nach der Pause ebenfalls der Straße nach Osten zur Spielbergalm.

Wissenswertes

Extratipp: Empfehlungen des Kuratoriums für alpine Sicherheit in Sachen Pistentouren auf www.alpinesicherheit.at

Anforderung: Einfache Skitouren mit Pistenanteil.

Ausrüstung: Skitourenausrüstung. Karten: Kompass Nr. 15, „Tennengebirge – Hochkönig“,1:50.000.

Literatur: Clemens M. Hutter/Thomas Neuhold, „Skitourenatlas Salzburg – Berchtesgaden“, Verlag Pustet, Salzburg 2011.

Schneelage: www.gaissauhintersee.at

Lawinenwarndienst: www.lawine-salzburg.at

Einkehr: Spielbergalm: www.spielbergalm.at , Latschenalm: www.latschenalm.at