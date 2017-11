Made in Salzburg: Stroblerin setzt aufs richtige Pferd

Regionales Handwerk erlebt einen neuen Höhenflug. Eine Stroblerin fertigt Feines aus Leder – das schätzen Menschen und Tier.

In diesem Handwerk ist man als Frau ein „totaler Exot“, sagt Elke Marina Geiger. Was sie nicht weiter stört, denn die 41-Jährige liebt ihren Beruf. Seit über 25 Jahren ist sie als Sattlerin tätig, im Vorjahr wagte sie den Sprung in die Selbstständigkeit. „Es gab eine Zeit, da dachtest du, du bist als Handwerker nichts wert. Jetzt werden regionale, handgefertigte Produkte wieder geschätzt“, weiß Geiger.

Im Keller ihres Hauses in Strobl am Wolfgangsee hat die dreifache Mutter ihre Lederwerkstatt eingerichtet. Hier fertigt sie Zaumzeug, Halfter und Geschirr für Pferde auf Auftrag, aber auch Hundehalsbänder, Taschen und andere Lederwaren. Sie verarbeitet fast nur regionale Materialien. Das Rinds- und Schweinsleder kauft sie bei einem lokalen Gerber, der auf ihre Wünsche bezüglich Farbe und Stärke eingeht.

Von Großvater und Mutter wurde ihr das Talent in die Wiege gelegt, Geiger ist Sattlerin in dritter Generation. Schon als Kind hat sie den beiden fasziniert bei der Arbeit über die Schulter geschaut. „Früher wurde aus nichts alles gemacht. Was mein Großvater aus Resten schuf, war unglaublich. Er war eine Koryphäe.“

Für ein Pferdezaumzeug benötigt Geiger im Schnitt zehn Arbeitsstunden. „Ich habe zwar eine Maschine, aber ich nähe alles mit der Hand. Die Handnaht ist die Handschrift des Sattlers. Man kann an ihr erkennen, von wem das Stück stammt.“ Das Nähen sei für sie wie Meditation, es müsse in einem Fluss durchgehen, jeden Stopp würde man sehen.

Nach dem Zuschnitt und dem Nähen wird das Leder durchgeklopft, damit die Nähte am Tier nicht wetzen. Dann gibt Geiger dem Werkstück den letzten Schliff, verleiht ihm „Charakter“, indem sie es etwa mit Swarovski-Steinen verziert oder Motive wie Herz oder Kleeblatt einarbeitet.

Kein Billigleder aus China, dafür vom heimischen Rind

Mit den eigenen Händen etwas zu schaffen, bedeutet für Geiger ein großes Glück. Ebenso das Kreative an ihrem Beruf. Auch liebt sie es, mit Menschen und Tieren zu arbeiten. Manche Kunden kommen mit klaren Vorgaben, andere lassen ihr freie Hand. Viele schauen persönlich vorbei, andere schicken den Auftrag via Internet.

Fertigen aus der Ferne, geht das? Ja, sie brauche nur die richtigen Maße. Auf ihrer Homepage (www.lederwerkstatt.at) erklärt sie, wie man einen Pferdekopf richtig abmisst. Beim Hund benötigt sie nur den Halsumfang.

Ein industriell gefertigtes Zaumzeug kostet ab 30 Euro, jene von Geiger ab 180 Euro aufwärts. Dafür hat man kein Billigleder voller Schadstoffe aus China, sondern echte Handarbeit.

Nachhaltigkeit ist Geiger wichtig: „Wenn man gutes Leder richtig pflegt, kann es an die nächste Generation weitergegeben werden. Ich war einmal bei einem Kunden, da hing noch ein Pferdegeschirr, das mein Großvater gefertigt hatte. Es sah aus wie neu.“

Vom Wegwerfen hält sie wenig, weshalb Geiger auch Reparaturen macht. „Es wird heute viel zu viel weggeworfen. Manchmal ist nur ein Riemen gerissen oder eine Schnalle. Das kann man leicht wieder herrichten.“

Dass regionales Handwerk wieder stärker gefragt ist, sieht Wolfgang Hiegelsberger von der WKS darin bestätigt, dass in den vergangenen Jahren die Zahl der im Bundesland Salzburg abgelegten Meisterprüfungen in Handwerk und Gewerbe durchgehend gestiegen ist: „Handwerk ist wieder interessanter geworden, auch für die Kunden. Die Nachfrage ist offenbar da.“

Von Petra Suchanek