Familie durfte nicht in leere Asylwohnung

Neue Flüchtlingsquartiere sind laut dem Land nicht für Wohnungssuchende geeignet. Die Stadt sieht das anders.

Mit der Schließung der Balkanroute sank die Zahl der Asylbewerber in Salzburg von 5000 auf aktuell 3500. Die Quartiere leerten sich, das Land baute sukzessive Unterkunftsplätze ab. Auch die neu errichteten Flüchtlingshäuser des Roten Kreuzes am südlichen Stadtrand, die 250 Personen Platz bieten, sind nicht mehr voll ausgelastet.

Als Übergangslösung

Das beobachtete auch ein Salzburger Paar mit akutem Wohnungsbedarf, das gerade das zweite Kind erwartete: Warum nicht fragen, ob man dort wohnen könnte? Wenigstens als Übergang, bis man etwas anderes gefunden hätte? Die Eltern marschierten zum Wohnungsamt. Die Antwort: Es gibt keine Wohnung, keine von der Gemeinde, wenn man nicht gelistet ist, und keine am Flussbauhof, die sind für Flüchtlinge reserviert.

„Wir kriegen nichts und die Flüchtlinge sind versorgt“

„Als der Mann das hörte, ist er explodiert,“ berichtet Gemeinderat Christoph Ferch, der das Paar mit Kleinkind und hochschwangerer Frau zufällig im Schlosshof Mirabell traf. Ihre Sicht der Dinge: „Sie kriegen keine Wohnung, alles ist so teuer. Sie müssen jetzt nach Lochen ziehen, während man die Flüchtlinge mit Wohnraum versorgt.“ Ferch fragte bei Landesrätin Martina Berthold nach und erhielt dieselbe Antwort wie das SF. „Das sind Häuser für die vorübergehende Unterbringung von Flüchtlingen. Die wurden mit Mindeststandards errichtet und entsprechen nicht den Standards für dauerhaftes Wohnen. Dort wohnen Leute auf engstem Raum.“ Zudem sei die Auslastung noch immer hoch. Im Büro der grünen Landesrätin wehrt man generell ab. „Es ist nicht fair, die Wohnungsfrage über die Flüchtlingsquartiere zu führen. Fragen Sie doch den Wohnbaulandesrat, warum er nicht mehr leistbare Wohnbauten errichtet.“ Berthold setze sich auch vehement für Alleinerzieherinnen ein – die sehr oft in besonders prekären Wohnsituationen leben.

Wohnungsamt: „Das sind schöne Wohnungen“

Im Wohnungsamt der Stadt hält man eine Diskussion über leere Flüchtlingsquartiere für durchaus legitim. „Warum sollte man die Häuser beim Flussbauhof nicht für Wohnungssuchende nutzen können? Das sind schöne Wohnungen, jedenfalls schöner als unsere alten Gemeindewohnungen mit Holzöfen, die wir vergeben“, meint Amtsleiterin Dagmar Steiner.

Vergabe neu regeln

Die Politik will als Folge des Gswb-Skandals die 22 Jahre alten Vergaberichtlinien für öffentlichen Wohnraum neu erarbeiten. Oberstes Ziel: Ghettos und Parallelwelten verhindern. 400 günstige Gemeindewohnungen (5,15 Euro Miete je qm) werden pro Jahr zugeteilt. Der Vergabeausschuss führt zwei Listen – eine erste für Österreicher, EU-Bürger und anerkannte Flüchtlinge (die rechtlich Österreichern gleichstellt sind), eine zweite für Ausländer. Die Wohnungen werden nach dem Bundesanteil von Migranten in der Bevölkerung vergeben, aktuell 84 zu 16 Prozent. Dem Glauben, dass mehr Ausländer als Einheimische in Gemeindewohnungen sind, kann das Wohnungsamt keine Fakten entgegenhalten. Es fehlen exakte Zahlen. Eine neue Software, die schon bestellt ist, soll das ändern.

Sonja Wenger