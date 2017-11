Ein gemütlicher schöner Waldweg mit Marterl

Wandern für die ganze Familie. Der Rosenkranzweg in Puch.

Der Rosenkranzweg in Puch wird von fünf Granitmarterln geziert, die eigentlich keine Marterl sind, da sie nicht das Leiden Jesu, sondern seine Geburt und Kindheit zeigen. Größtenteils durch lichten Wald geht’s immer leicht ansteigend zum Schützenwirt in St. Jakob, der mit seinem netten Spielplatz nach Waldorf-Art einen Besuch wert ist. Der kleine Teich kann umrundet werden. Vor Weihnachten ist dort ein beschaulicher Adventmarkt.

Anforderung: Leicht; ca. 50 Höhenmeter, mittlere Steigungen; abwechselnd Schotter-, Waldweg und wenig befahrenes Asphaltstraßerl.

Dauer: Eine Strecke 45 Minuten, rund zwei Kilometer.

Wetter: Jedes Wetter, außer Sturm, auch bei Schnee.

Kleinkinder: Als Tragetour bestens geeignet. Mit Kleinkindern ist es besser, direkt nach St. Jakob zu fahren und dort den kleinen See zu umrunden.

Anfahrt: A10 Richtung Villach, Ausfahrt Puch/Urstein; Richtung Puch (oder von Salzburg über Glasenbach nach Puch); nach dem S-Bahnhof Urstein und nach dem Kreisverkehr links abbiegen in die Vollererhofstraße (Schild Richtung Vollererhof). Nach der Straßenunterführung steigt die Straße an und nun Ausschau halten nach der Linksabzweigung „Sillergutweg“, das ist der Ausgangspunkt (gelbe Schilder: St. Jakob, Schützenwirt). Parken ist hier schwierig, daher evtl. in Ausbuchtungen nicht behindernd entlang der Zufahrtsstraße. (Navi: 5412 Puch, Sillergutweg; KOO: 47.7249, 13.0970)

Infos/Gaststätten: Bio-Schützenwirt in St. Jakob, gehobenes Restaurant, aber auch gemütliche Gaststube, Tel. 0662-632020-20, offen Do – So ab 12 h. Waldorf-Spielplatz neben Ghf. TVB Puch, Tel. 06245-84166.

