Die im Schnee einheizen: Skiopenings mit Wanda & Co.

Andreas Bourani, Christina Stürmer, Wanda: Sie sind die Zugpferde der Skiopenings – der Schnee ist ja schon da. Einem guten Start in die Wintersaison steht nichts im Wege.

Brettln anschnallen und den Berg runterstauben. Der Gedanke zaubert vielen ein Lächeln ins Gesicht. Während der Skitourengeher nur von Wetter und Schneelage abhängig ist, braucht der Alpin-Skifan die Liftanlagen. Und die gehen dieser Tage und die kommenden Wochen in Betrieb – mit ordentlich Remmidemmi.

Denn heute sperrt man nicht einfach auf. Ein Skigebiet, das etwas auf sich hält, setzt auf die Eventmaschinerie: Ski-Openings mit Open-Air-Livekonzerten und DJs bringen Aufmerksamkeit – und gute Stimmung. Offiziell geht es Anfang Dezember so richtig los: „Es ist kalt, es wird beschneit, die Bedingungen sprechen für einen pünktlichen Saisonstart“, sagt Ferdinand Eder, Obmann der Salzburger Seilbahnwirtschaft.

Die Skiopenings auf einen Blick – jetzt geht’s los!

Am 1. Dezember feiert Schladming den Winterstart. Für das Opening auf der Planai angelte man sich den niederländischen DJ Martin Garrix, der zum „Besten DJ der Welt“ gekürt wurde.

Obertauern setzt zum Winterauftakt auf Gute-Laune-Pop von Andreas Bourani. Der Sänger, der auch Coach der Castingshow „The Voice of Germany“ ist, wird am 2. Dezember die Open-Air-Bühne rocken.

In Zell am See – Kaprun gibt es nicht nur den Saisonauftakt, sondern auch den „areitXpress“ zu feiern. Die im Sommer errichtete neue 10er-Kabinenbahn ersetzt die alte 6er-Bahn. Das Fest dauert gleich drei Tage: Von 7. bis 10. Dezember heißt es „Up to the Top“ mit dem heimischen Singer/Songwriter Thorsteinn Einarsson als musikalischen Höhepunkt (am 8. Dezember, anschließend Ö3-Disco).

Flachau wartet nicht mit großen Stars auf, dafür gibt es beim „Start up 18“ von 7. bis 10. Dezember ein buntes Pistenspaß-Programm und lokale Livebands in den Bars.

Ein Zuckerl für Freunde deutsch(sprachig)er Rockmusik hat Saalbach-Hinterglemm mit dem „BergFESTival“ von 8. bis 10. Dezember zu bieten. Dort geben sich nicht nur die Wiener „Bussi“-Rock’n’Roller Wanda ein Stell-Dich-Ein, es kommen auch Christina Stürmer, Käptn Peng, Großstadtgeflüster, Emil Bulls und andere mehr.

Das Wochenende darauf folgt das DJ-Festival „Rave on Snow“.

Die Skigebiete blicken heuer positiv in die Saison, sagt Ferdinand Eder. Denn die Weihnachtsfeiertage liegen günstiger als im Vorjahr und Ostern fällt auf einen früheren Zeitpunkt, was auf viele Gäste hoffen lässt. Mit den Skiopenings sind die Events nicht vorbei.

So hat sich das Jazzfestival Saalfelden mit „3 Tage Jazz“ einen Winterableger im Kleinformat geschaffen. Von 19. bis 21. Jänner erwärmen da im Nexus in Saalfelden, auf der Stöcklalm in Leogang und im Bergbau- und Gotikmuseum Leogang Jazzklänge aus heimischer und internationaler Schmiede das mehr oder weniger sportliche Publikum.

Von Petra Suchanek