Die dunkelste Zeit des Jahres naht 

Es ist noch dunkel bei der Fahrt in die Arbeit – und schon wieder beim Heimkommen am Abend: Die Tageslänge nähert sich ihrem Jahresminimum.

Bis zur Wintersonnenwende am 21. Dezember wird die Nacht in Salzburg noch um 37 Minuten länger, der Sonnenuntergang verfrüht sich aber nur noch um 9 Minuten. Rein theoretisch sind in Salzburg in der dunkelsten Zeit des Jahres knapp 8,5 Stunden Sonnenschein pro Tag möglich.

Praktisch schaut es anders aus. Denn nicht nur das Wetter macht der Sonne oft einen Strich durch die Rechnung, sondern auch die Umgebung: Das kann die störende Fichte in Nachbars Garten ebenso sein wie umliegende Berg- und Hügelketten.

Berge und Bäume als Spielverderber

In den Salzburger Gebirgsgauen ist diese Horizontüberhöhung besonders stark. Dort blocken Berge die tiefstehende Sonne rasch ab, auch in der Nähe des Untersbergs ist dieses Phänomen gefürchtet.

Im Pinzgauer Salzachtal bekommt man wegen der Abschattung der Berge südlich der Talachse aktuell nur ein bis zwei Stunden pro Tag ab, nördlich der Talachse gehen sich bei wolkenlosem Himmel hingegen bis zu sieben Sonnenstunden aus.

Da geht es nicht nur um Wohlbehagen: Sonnenlicht ist lebensnotwendig, bildet maßgeblich Vitamin D und trägt zur Ausschüttung bestimmter Hormone bei. Auch in der dunklen Jahreszeit sollte man daher möglichst täglich mindestens 30 Minuten Sonnenschein tanken.

Aktivitätstipp

Immer mehr Pisten haben gute Schneeauflage. In den Tälern ist ein Bummel durch Christkindlmärkte angesagt.

Das Wetter diese Woche

Nach dem feuchtkalten Wochenstart wird es trocken, leichter Föhn sorgt am Wochenende für recht sonnige Verhältnisse.