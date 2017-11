Dem Luchs-Killer auf der Spur

15.000 Euro sind zur Ergreifung des Wilderers ausgesetzt. Es gibt erste Hinweise aus der Bevölkerung.

Die edle Katze fand einen wahrhaft unwürdigen Tod. Im September beförderte ein Bagger einen toten Luchs aus dem Saalachsee bei Bad Reichenhall. Dem Männchen waren Kopf und Pfoten abgetrennt worden. Ob die Verstümmelung durch den Luchs-Killer geschah oder bei der Bergung, ist noch unklar. Bewiesen ist, dass Luchs-Männchen Alus kaltblütig abgeknallt wurde. Das Projektil wurde entfernt, allerdings konnten Geschosspartikel nachgewiesen werden.

Obduktion in Schweden

Die Polizei und Staatsanwaltschaft in Bayern haben zwei forensische Untersuchungen in Stuttgart und einem Spezialinstitut in Schweden durchführen lassen. Die Behörden stehen nach der mittlerweile siebten illegalen Tötung eines streng geschützten Luchses in Bayern unter Druck. Zuletzt war eine trächtige Luchsin mit drei Jungen im Bauch erschossen worden, was Empörung und Abscheu auslöste. „Wir nehmen das sehr ernst, können aus taktischen Gründen aber keine Details bekannt geben“, sagt ein Sprecher der Polizeiinspektion Bad Reichenhall dem SF. Laut einem ORF-Bericht gibt es bereits eine halbes Dutzend Hinweise aus der Bevölkerung und eine „sehr konkrete Spur“ zum Täter.

Rückschluss auf Kaliber

Denn die bayerische Gregor Louisoder Umweltstiftung hat 15.000 Euro für zweckdienliche Hinweise ausgesetzt. Die Stiftung engagiert sich für die Rückkehr der großen Beutegreifer Bär, Wolf und Luchs. „Wir sind froh, dass jetzt professionell ermittelt wird. Es gab Defizite in der Strafverfolgung dieser Kriminalität im Wald, man sah das als Kavaliersdelikt“, meint Franziska Baur, Fachreferentin der Stiftung. Möglicherweise könne man von den Geschosspartikeln auf das Kaliber oder eine Waffe rückschließen.

Er verließ das Weibchen Luchs

Alus war 2014 im italienischen Kanaltal zusammen mit einem Weibchen ausgewildert worden. Seine Partnerin verließ Alus irgendwann. Das mit Sender versehene Tier streifte hunderte Kilometer über die Alpen bis in den Pinzgau, wo es das letzte Mal im Mai 2017 in die Fotofallen der Umweltstiftung lief.

„Er war ein extrem hübsches Tier, es ist völlig unverständlich, warum man dieses scheue Tier tötet“, sagt Christian Pichler, Artenschutzexperte vom WWF Österreich. Luchse verlassen die Deckung des Waldes nicht, es gibt, im Gegensatz zu Wölfen, auch keine Vorfälle mit Menschen. Der Luchs war im europäischen Alpenraum ausgerottet. Infolge von Ansiedlungsprojekten leben inzwischen wieder acht bis 13 Tiere in Österreich. Nur der kleine Bestand im Nationalpark Kalkalpen vermehrt sich, die Population wächst jedoch nicht – weil auch hier Tiere „verschwinden“.

Luchs als Konkurrenz zum Jäger

„Ein Luchs frisst 50 bis 60 Rehe im Jahr, das macht das Wild scheuer und die Jagd komplizierter. Es ist nachvollziehbar, dass bei Jägern Konkurrenzgefühle aufkommen. Und es gibt eben ganz Extreme, die dann den Finger krumm machen und damit auch noch prahlen“, sagt Pichler. Zwei illegale Abschüsse in den oberösterreichischen Kalkalpen endeten spektakulär. Ein Jäger-Ehepaar wilderte und wurde lange von einem Schweigekartell gedeckt.

Luchs für Fuchs gehalten

„Der Mann erzählte im Wirtshaus, zeigte sogar Fotos. Niemand hat geredet“, beschreibt Tierschützer Pichler eine Haltung, „die aufhören muss.“ Erst die verschmähte Geliebte, die zur Polizei ging, ließ alles auffliegen. Man fand einen Luchs–Kadaver in der Tiefkühltruhe eines Präparators. Die beschuldigte Jägerin meinte, sie habe den Luchs mit einem Fuchs verwechselt. Nach einem erbitterten Gerichtsstreit bis zum OGH musste das Ehepaar je Luchs 23.000 Euro bezahlen, auch der Präparator und zwei Zeugen wurden verurteilt, so Nationalparkchef Erich Mayrhofer: „Manche glauben, wenn sie eine teure Jagd pachten, müssen sie sich nicht an Spielregeln halten.“ Das Jagdgebiet Weyer gehört der katholischen Kirche, unter dem Vorsitz der Erzdiözese Salzburg – die sich nicht äußern wollte.

Sofort ausschließen

Salzburgs Jägerschaft verurteile die Tötung des Luchses in Bayern, sagt Landesjägermeister Max Mayr Melnhof. „Es ist furchtbar, was da passiert ist. Wenn so etwas bei uns vorkommen sollte, wird der Betreffende ohne Wenn und Aber aus der Jägerschaft ausgeschlossen.“ Die Wiederansiedlung von Raubtieren sehe man skeptisch. Es sollte europaweit dafür nur ausgesuchte Gebiete geben.

Sonja Wenger