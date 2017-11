Wo Flocken zu Tropfen werden

Die Schneefallgrenze taucht immer öfter in den Wetterberichten auf. Von den Wintersportlern ersehnt, von den Autofahrern verteufelt – fester Niederschlag wird nun auch in den tiefen Lagen wahrscheinlicher.

Das Wort „Grenze“ lässt eine scharfe Linie vermuten, doch von einer klaren Grenze können Meteorologen nur träumen. Die Schneefallgrenze ist als jene Seehöhe definiert, oberhalb welcher mehr als 50 Prozent des Niederschlags als Schnee fallen. Unterhalb davon regnet es, wobei sich natürlich noch einzelne Flocken dazu mischen können.

Die Schneefallgrenze ist also sehr stark von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Niederschlagsintensität und geografischen Gegebenheiten geprägt. In einem gebirgigen Land wie Salzburg erstreckt sich dieser Bereich häufig über mehrere hundert Höhenmeter. In einem engen Talschluss wie Bad Gastein oder Kolm Saigurn schneit es bei kräftigem Niederschlag deutlich weiter herunter als im Raum Bischofshofen oder Zell am See.

Das Schmelzen des Schnees benötigt viel Energie, die der Umgebungsluft entzogen wird und sie auf diese Weise weiter abkühlt. Das Luftvolumen in einem engen Tal ist deutlich geringer als über einer flachen Landschaft, die Abkühlung daher stärker. Je enger das Tal, umso tiefer sinkt die Schneefallgrenze.

Zu beachten ist auch der Unterschied zur Schneegrenze: Sie definiert die Seehöhe, ab welcher der Schnee auch liegen bleibt. Wenn der Erdboden noch warm ist, kann diese Grenze deutlich höher liegen als die Schneefallgrenze.

Das Wetter diese Woche

Nach dem teils winterlichen Wochenstart beruhigt sich das Wetter, die Temperaturen steigen auf jahreszeitgemäße Werte.

Aktivitätstipp

In den Gletscherskigebieten sorgt die frische Schneeauflage für perfekte Pisten. In den Tälern kann man an den milderen Tage Garten oder Balkon winterfit machen.