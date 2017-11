Geteiltes Leid ist halbes Leid

Der Papst ruft zum Umverteilen auf. Salzburg macht mit. „Taten statt Worte“. Das Fenster-Motto steht auch bei Papst Franziskus hoch im Kurs.

„Liebt nicht mit Worten sondern in Taten“, ruft er heuer zum ersten Mal den Welttag der Armen aus. Die Idee: Auf Augenhöhe gehen mit denjenigen, die weniger haben, in Kontakt kommen und Not lindern. Eine lokale Initiative in Salzburg setzt das mit einem Umverteilungstag am 19. November, dem Sonntag der Heiligen Elisabeth, um. Wer kann, der gibt – wer an der Armutsgrenze lebt, bekommt. Man möchte es nicht glauben: Im ach so reichen Salzburg gelten laut Caritas 50.000 Menschen als armutsgefährdet.

Es sind Alleinerzieherinnen, Mindestpensionisten, Leute, die sich keine Waschmaschine oder den Zahnersatz nicht leisten können. „Alte wie Junge“, weiß Daniela Köck von der Erzdiözese. Sie koordiniert den Umverteilungstag über das Projekt „ArMut teilen“. Menschen, die nachweislich in einer finanziellen Notlage sind, können an diesem Tag in einer der Stadtpfarren St. Martin, Liefering, Mülln, Dom, Parsch, Itzling oder Morzg vorstellig werden und in einem Vier-Augen-Gespräch ihre Situation darlegen. Ein Komitee der Pfarre entscheidet dann, wie viel Unterstützung gewährt wird. Die finanzielle Hilfe erfolgt rasch, schwankt aber in der Höhe. „Für manche übernehmen wir die regelmäßigen Stromrechnungen oder wir finanzieren eine einmalige Anschaffung“, erzählt Lisa Huber.

Die pensionierte „Hartlwirtin“ engagiert sich seit zehn Jahren für die Sozialinitiative „Lieferinger für Lieferinger“, die sich aus dem Müllner Projekt „ArMut teilen“ (www.armut-teilen.at) entwickelte. Die Voraussetzung für eine Unterstützung ist ein fester Wohnsitz in der Stadt Salzburg. „Das ist für unsere Spender wichtig, und dass die Mittel – anders als bei anderen Projekten mit höherem bürokratischen Aufwand – zu 100 Prozent, lokal und zeitnah weitergegeben werden“, sagt die Wirtin. „Ihr“ Verein in Liefering zählt heute 14 Ehrenamtliche. Gut 330 Menschen gibt es, die immer wieder anklopfen. Hubers Team sichert Erzählungen mit Fakten ab, arbeitet mit Caritas und Bewohnerservice zusammen. Nur so konnte es in den vergangenen zehn Jahren knapp 90.000 Euro zielgenau umverteilen. Unter anderem wickelt die Peter-Pfenninger-Schenkung ihren sozialen Auftrag aus der Bruderschaft über die Initiative ab. „Ein solches Vertrauen freut uns besonders“, sagt Diakon Konrad Hofbauer, er hat mit Huber den Verein in Liefering gegründet.

In der Sache dreht es sich freilich um viel mehr als ums Geld. „Es geht darum, dass jemand da ist, zuhört und sich die Menschen wahrgenommen fühlen“, sagt Hofbauer. Denn: Manche suchen in erster Linie Gespräche.

Spenden „ArMut teilen“: IBAN: AT11 5500 0002 0410 1022; BIC: SLHYAT2S

von Sigrid Scharf