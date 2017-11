Filmkritik: „Ich kann jederzeit aussteigen“

Der 37-jährige Pietro ist zwar ein brillanter Neurobiologe, doch für sein Forschungsprojekt bekommt er von der Uni kein Geld mehr. Bei einem Clubbing hat der gekündigte Wissenschafter dann die rettende Idee.

Warum nicht eine legale Partydroge basteln und ins Drogengeschäft einsteigen? Kurzerhand versammelt Pietro für sein kriminelles Start Up-Unternehmen ebenfalls entlassene Ex-Kollegen um sich – Experten der Wirtschaftsmathematik, der Chemie, der Archäologie, der Semiotik und der lateinischen Sprache, die nun ein Dasein als Abwäscher oder Tankwarte fristen. Ein Anthropologe soll die Akademiker schließlich „dem kriminellen Milieu anpassen“.

Inszenierung:

Die Wirtschafts- und Jobkrise ist ein zentrales Thema vieler italienischer Filme der vergangenen Jahre. Der junge apulische Regisseur Sydney Sibilia nähert sich dem Thema in seinem Debütfilm aus dem Jahr 2014 auf erfrischend komödiantische Weise. „Ich kann jederzeit aussteigen“ („Smetto quando voglio“), entstanden als Reaktion auf die Etatstreichungen an den italienischen Unis vor wenigen Jahren, verfrachtet „Ocean’s Eleven“-, „Breaking Bad“- und „Big Bang Theory“-Versatzstücke ins italienische akademische Milieu und verfeinert das Ganze mit jenem Galgenhumor, den man aus britischen Sozialdramen kennt. Die Hauptfiguren mögen zwar mitunter eindimensionale Charaktere sein und auch die Botschaft in Sachen Drogen entspricht nicht unbedingt den schulischen Lehrplänen, aber das Tempo dieses Films ist rasant, die Dialogkunst hoch und der Spaß sehr groß.

Der bewegendste Moment:

Der Ton des Films ist bisweilen bitter und sarkastisch, aber die Komik stets befreiend. Wunderbar ist etwa jene Szene, in der sich der Wirtschaftsmathematiker vergeblich als Mechaniker bewirbt, hierbei seine Überqualifizierung zu vertuschen versucht und dann doch ein verräterisches Fremdwort verwendet. „Na gut“, gesteht er schließlich reumütig, „ich bin Akademiker, aber das war ein Jugendfehler.“

Fazit:

„Ich kann jederzeit aussteigen“ ist unterhaltsames und gesellschaftskritisches Kino aus Italien! (Der Film ist beim Festival „Italia Cinema“ zu sehen, das bis 15. November im Das Kino läuft.)

Von Helmut Hollerweger