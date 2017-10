Zu Gast im Hundesalon: Waschen und föhnen, bitte!

Schön gepflegt fühlt sich ein Hund pudelwohl, weiß Katharina Leeder vom Hundesalon Doggy Style.

Als Souffleuse am Salzburger Landestheater half Katharina Leeder einst Schauspielern bei Texthängern, heute hilft sie Hunden bei der Fellpflege. Fünf bis sieben Wuffis begrüßt sie täglich in ihrem Salon „Doggy Style“ in der Elisabethstraße.

Mira, eine Lagotto-Romagnolo-Hündin, ist hier Stammgast. Ihr dichtes, lockiges Fell neigt zum Verfilzen, es braucht regelmäßige Pflege von Expertenhand. Zuerst kommt Mira in die Badewanne, wird einshampooniert und gewaschen, dann wird das Wasser abgesaugt, das Fell mit pflegendem Conditioner besprüht.

„Da sind natürliche Öle drin, das erleichtert das Ausbürsten“, erklärt Katharina Leeder. Danach wird Mira geföhnt, ihr Fell geschoren, die Kopfhaare geschnitten, Verfilzungen werden entfernt, die Krallen gekürzt. Auch die Ohren kommen dran. Sie werden mit antiseptischem Puder gereinigt.

Denn was Katharina Leeder mit Hunden macht, hat nur in zweiter Linie mit Schönheit zu tun, in erster Linie geht es um die Pflege und damit um das Wohlbefinden des Hundes. Zwei Jahre lang ließ sich Leeder in Verona ausbilden. Denn: „Die Italiener schneiden Hunde mit viel mehr Leidenschaft“.

Ständige Fortbildung hält sie in ihrem Beruf als unerlässlich. „Es ist ein freies Gewerbe. Drei-Wochen-Kurse sind aber viel zu wenig. Ich distanziere mich von Billiganbietern.“ Ab 60 Euro kostet die Stunde bei ihr. Dafür bekommt der Hund die beste Pflege.

Verständnis für den Hund und ein sicherer Griff seien wichtig, weiß Leeder, die auch im Tierschutz tätig war. Sie leistet in ihrem Job körperliche Schwerarbeit, ein großer Hund bringt schon mal 50 Kilo auf die Waage.

Manchmal stößt sie auch an ihre Grenzen, manche Hunde seien aggressiv, erst in der Vorwoche habe sie ein Chihuahua gebissen, erzählt sie. Um dem Tier Stress zu nehmen, solle man bereits Welpen ab fünf Monaten an den Besuch im Hundesalon gewöhnen.

Jeder Rasse ihren Schnitt – und: Baden ist wichtig

Für Rassehunde gibt es Standardschnitte, die sollte man als Hundefrisör kennen. Das ist aufwändig, circa 400 Rassen sind gelistet. Ein Pudel braucht die typische Krone, dem Schnauzer darf der Bart nicht gestutzt werden, zum Lagotto gehört gleichmäßig langes Haar, damit er nicht wie ein Pudel ausschaut.

90 Prozent der Hunde, die zu Leeder kommen, sind aber Mischlinge. Hier hat sie freie Hand, was die Optik betrifft – in Absprache mit dem Besitzer, versteht sich. Diese wollen meist, dass ihr Hund jünger aussieht. Da gebe es Tricks. Bart und Ohrenhaare kürzen zum Beispiel.

Der gängigen Meinung, dass man einen Hund nicht baden sollte, widerspricht Leeder: „Früher gab es nur Parasitenshampoos, das ist in den Köpfen der Leute geblieben“. Heute gibt es milde, reinigende Pflegemittel, man könne den Hund bis zu drei Mal die Woche baden.

Gerade im Winter sollte man das auch tun, vor allem im Pfotenbereich. „Hunde putzen sich ständig. Sie bekommen den Straßendreck in den Magen. Im Streusalz ist oft Frostschutz drinnen, das ist Gift für den Darm“, so Leeder.

Von Petra Suchanek

Veranstaltungstipp:

Die Hunde sind los! Im Haus der Natur gibt es am Samstag, 4. November, einen Hunde-Aktionstag mit

Vorträgen von Wolfsexperte Kurt Kotrschal, Vorführungen und Tipps. Ab 14 Uhr.

www.hausdernatur.at