Republic: Rosenkrieg um ein Szenelokal

Mit Clubbings und Pils machte der Betreiber hohe Umsätze. Am Ende wollte die Stadt ihm den Gewerbeschein entziehen.

Wieder ist ein Szenetreff pleite. Die Republic Cafe GmbH hat wegen 370.000 Euro Zahlungsunfähigkeit angemeldet. Dabei wirkte das Kultlokal wie eine Cashcow: 16 Stunden Betrieb, der Schanigarten bummvoll, Anstehen bei den Clubbings. Aber man ist am Anton-Neumayer-Platz heillos zerstritten. Ex-Lokalbetreiber Michael Fasching, der Kulturverein Szene und die Trumer Privatbrauerei führen einen Rosenkrieg, der sich gewaschen hat.

300.000 Gäste im Jahr

Michael Fasching, ein Klessheim-Absolvent, kam aus dem Ausland, als er 2001 das Republic übernahm. Der damals 27-Jährige hatte auf dem Schiff, in Karibik-Resorts und München gearbeitet und sich „etwas Geld erspart“. Vorgängerlokale im Szene-Haus hatten innerhalb kurzer Zeit zugesperrt. Fasching wollte etwas Neues auf die Beine stellen, kreierte Bar-, Restaurant- und Clubbetrieb in einem, fuhr mit zwei Schichten Personal – und bekam bald „richtig Stress“, weil die in Aussicht gestellte Frequenz von „zigtausenden Besuchern durch die Szene-Veranstaltungen“ nicht aufging. „Glauben Sie mir, du beginnst zu rennen, wenn das Lokal halbvoll ist und du musst 50 Mitarbeiter bezahlen.“ Fasching entwickelte eigene Events, Clubbings, Salsa, den offenen Heiligabend und kam so auf seine Planzahlen: „300.000 Gäste im Jahr, bis zu 2,5 Mill. Euro Umsatz“.

Um das Unternehmen gekämpft

„Herr Fasching hat sehr, sehr gutes Geld gemacht, das Republic war für Trumer das umsatzstärkste Lokal nach der Lürzer Alm“, so Szene-Sprecher Clemens Schuster. Von teuren Autos und Immobilienbesitz ist die Rede. Fasching kontert: „Das sind Neidgeschichten.“ Er habe ein altes Haus geerbt und Immobilien entwickelt. Vor allem aber habe er in die Marke Republic investiert. „Der Anton-Neumayer-Platz war vorher tot, das Republic hat ihn belebt, das war ein guter Betrieb, mein Kind.“ Fasching fühlt sich um seine Aufbauarbeit gebracht, auf „ziemlich unschöne Art hinausgeekelt“ – „Deshalb habe ich bis zuletzt um das Unternehmen gekämpft.“

Das neue heißt Escobar

Im Juni 2014 kündigte Trumer Bier als Hauptpächter den Vertrag mit Fasching. Man hatte sich entfremdet, es hatte Streit gegeben wegen Jazz in the City, Fasching sollte den Vorplatz freimachen, mehr kooperieren, schrieb Trumer schon 2012. „Wir wollten ihn draußen haben, er hat im eigenen Haus ein Gegenprogramm gefahren, ist uns auf die Füße gestiegen“, sagt Szene-Vorstandschef Peter Hofer. „Es gab Animositäten, Ärger um das Foyer, das nicht mehr bespielbar war, das Augenmerk lag nur mehr auf der Gastronomie“, ergänzt Schuster.

Man schrieb den Lokalbetrieb neu aus, der bekannte Gastronom Heiner Raschhofer (Rossbräu, Indigo) gewann. „Auch wir mussten schon aus Lokalen raus, wo wir nicht wollten. Mit etwas Fingerspitzengefühl hätte Herr Fasching das Lokal sicher noch 20 Jahre gehabt“, glaubt Raschhofer, der jetzt – über zwei Jahre später als geplant – Anfang November das neue Lokal „Escobar“ am Standort aufsperrt. Der Szene-Betrieb ist ohnehin aufrecht.

Ablöse „ein Witz“

Denn nach die Vertragskündigung 2014 entgleiste der Konflikt: Fasching ging nicht, beeinspruchte die Räumungsklage, verlor in zwei Instanzen, was nur zwei Monate dauerte, und zog dennoch weiter bis zum Höchstgericht (OGH) – der den Rausschmiss heuer bestätigte. Auch über die Ablöse stritt man: Raschhofer bot 80.000 Euro, was Fasching als „Witz“ empfand. Er sei aufgefordert worden, das Unternehmen wegen der Ablöse bewerten zu lassen, sagt Fasching. Eine Wirtschaftskanzlei sei für Betrieb, Marke, Kundenstock etc. auf 1,3 Mill. Euro gekommen. Realistisch am Markt zu erzielen seien 500.000 Euro, so das Ergebnis laut Fasching. „Und dann hat man mir gesagt, ich soll den alten Krempel ausräumen.“

Klagsflut und Union Pivo

Fasching kündigte den Bierliefervertrag mit Trumer und stellte laut Trumer-Anwalt Karl Ludwig Vavrovsky die Pachtzahlungen (zirka 10.000 Euro im Monat) ein. Die Suche nach einem „günstigeren Lieferanten“ geriet zum Spießrutenlauf. Fasching: „An einem Freitag standen wir ohne Lieferant da. Ein Ottakringer-Mitarbeiter drehte auf der Autobahn um und sorgte dafür, dass wir die Bierfässer umstecken konnten. Einen Vertrag bekamen wir aber nicht, weil interveniert wurde.“ Am Ende gab es im Republic slowenisches Union Pivo.

Die Szene zeigte Fasching mehrmals nach dem Nichtraucherschutzgesetz an – Qualm würde durch Fugen ins Foyer dringen. Man klagte auf Entzug des Nutzungsrechts im Foyer, brachte Besitzstörungsklage wegen des Parkplatzes ein. Die Stadt kündigte die Gastgartennutzung auf. Die Bewilligung ist pikanterweise auf Fasching persönlich ausgestellt, das Gartenmobiliar gehört ihm. 2016 leitete die Stadt gar ein Verfahren gegen Faschings Republic-GmbH ein zur „Entfernung des Geschäftsführers“ und drohte mit dem Entzug der Gewerbeberechtigung.

„Er will uns ärgern“

Josef Sigl Junior sagt: „Herr Fasching ist zweieinhalb Jahre unrechtmäßig in unserem Lokal gesessen. Wir haben in allen Instanzen gewonnen. Er hat es sich zum Ziel gesetzt, uns zu ärgern. Es geht nur um Emotionen und Befindlichkeiten.“ Trumer-Anwalt Vavrovsky pocht auf die Rechtslage: „Der Grund der Trennung war, dass die Szene ein anderes gastronomisches Konzept wollte. Fasching hat das nicht gemacht. Deshalb macht es jetzt ein anderer.“ Etwaige Schadenersatzansprüche werde man nun in sachlicher Atmosphäre mit dem Masseverwalter klären.

Sonja Wenger