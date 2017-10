Männer in Karenz: Mutige Exoten

Man(n) ist müde. Das ist eine der ersten Erfahrungen, die Karenzväter machen. Anstrengend ist für viele schon der Weg in die Karenz – Väterkarenz ist unter Dienstgebern noch wenig akzeptiert.

Die kommenden Zähne jucken. Frieda verzieht ihr kleines Gesichtchen. Ihr Vater Jens Hieke (im Bild oben) marschiert mit der zehn Monate alten Tochter im Arm in die Speisekammer. Mit einer kalten Karotte kommen sie zurück. Das beruhigt die juckenden Stellen ein bisschen. Frieda wirft den Schnuller zu Boden, nuckelt an der Karotte, doch nach drei Minuten beginnt sie wieder zu quengeln. „Im Kindergarten geht was um, Magen-Darm, Fieber“, meint der junge Vater nachdenklich. Schnallt sich den Tragegurt um, setzt die Tochter hinein und murmelt „Jetzt gleich wird es gut.“

Hat dich heute der Papa angezogen?

Während die Kleine langsam friedlich einschläft, räumt der 32-jährige Mechaniker Friedas Flascherl, Schmusetiere und die Müslireste seines Sohnes Luis (3) vom Tisch. Als er ihn am Morgen in den Kindergarten gebracht hat, fragte eine Mutter den Dreijährigen: „Na, hat dich heute der Papa angezogen?“ Das kommt öfters vor. Nicht nur weil väterliche Kleiderwahl sowieso oft belächelt wird. Hieke ist noch dazu farbenblind. Die Kommentare nimmt er mit Humor. „Was soll’s? Hauptsache meinem Kind geht es gut“, sagt er.

Man ist müde und doch glücklich

Dass er im Juli in Vaterkarenz gegangen ist, hat er noch keinen Tag bereut. Wahr sei schon: „Es ist mühsam, es wird geweint, Kinder sind krank. Man ist sehr müde, weil man nachts Flascherl macht oder das Kind plötzlich weinend am Bett steht.“ Aber, sagt Hieke, er liebe seinen „Job“, könne jeden Tag Fortschritte sehen und wunderschöne Momente mit Frieda verbringen.

Schwierig: Als Mechaniker 10 Monate in Karenz

Dabei hatte der Mechaniker schon fast aufgegeben. So schwer habe man es ihm bei seinem Arbeitgeber Porsche Salzburg gemacht, mit Sohn Luis und jetzt mit Frieda in Karenz zu gehen. Noch keiner der rund 80 Werkstatt-Männer hätte 10 Monate Karenz genommen, habe man ihm erklärt. Und warum bleibe nicht seine Frau (sie arbeitet als Volksschullehrerin) beim Kind? Man habe ihm die einvernehmliche Kündigung angetragen. „Es ging fast in Richtung Mobbing“, bestätigt der involvierte Porsche-Betriebsrat Bernhard Auinger.

Auinger: „Männer werden in ein Eck gestellt.“

Der Salzburger SPÖ-Bürgermeisterkandidat ortet in der Werkstatt „Steinzeit“. Da werde man als Mann in ein Eck gestellt, wenn man zehn Monate in Karenz gehe. Zugleich müsse man aber verstehen: Mechaniker würden dringend gesucht. Werde er Bürgermeister, wolle er sich für Väterkarenz einsetzen, die komme ja auch den Frauen zugute, sagt Auinger. Die Porsche-Geschäftsleitung weist die Vorwürfe zurück. Allenfalls habe es missverständliche Auffassungen gegeben. Das bedaure man, da Porsche Väterkarenz und Papamonat „sehr positiv“ sehe.

Väterkarenz für viele Personalchefs ein Novum

In der Theorie finden viele Betriebe Väterkarenz richtig. Das bestätigt Christine Schläffer vom Landes-Elternservice „Forum Familie“. Schläffer erlebt es so: „Wenn dann tatsächlich ein Mitarbeiter Karenz ankündigt, ist Feuer am Dach.“ Das passiere nicht nur in der Privatwirtschaft. „Es ist noch nicht in den Köpfen vieler Personalchefs, dass Männer kinderbedingt ausfallen. Schläffer weiter: Karenzväter seien mutig, innovativ – und zweifellos noch Exoten. Deren Erfahrung: Wie es ist, wenn am Abend die Wohnung ausschaut, man nichts geschafft hat und die Erlebnisse mit dem Kind trotzdem alles aufwiegen. Schläffer an werdende Väter: „Die Gelegenheit bekommt man nie wieder.“

Als „Umbruch in der Gesellschaft“ bezeichnet die Väterkarenz AK-Salzburg-Jurist Alexander Gernjak. Aus Erfahrung weiß er: Möglichst genau informieren, auch was Fristen zur Bekanntgabe der Karenz und Kündigungsschutz angeht. Broschüren dazu bieten AK, Wirtschaftskammer und Familienministerin.

Erst jeder Fünfte traut sich

Nur mäßig steigt der Männeranteil bei Babykarenzen (19% in 2016). Im Trend: Zuerst Mutter, dann Vater, dann wieder Mutter. Das Familienministerium will mit Broschüren mehr Männer für die Karenz begeistern. Karenzväter sind gesellschaftlich noch wenig geschätzt. Nur 9% der Österreicher finden , dass ein berufstätiger Mann, der seine Kinder betreut, gesellschaftlich sehr akzeptiert ist (Väterbarometer 2016).

Lesestoff für werdende Väter: Väterbroschüre „Zeit für Ihr Kind“ auf www.bmfj.gv.at; Broschüre „Wenn ein Baby kommt“ und „Echte Männer gehen in Karenz“ auf www.ak-salzburg.at

Von Sabine Tschalyj