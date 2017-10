Grünes Fiasko auch im Land?

Die Genehmigung der 380-kV-Stromleitung durch Astrid Rössler ist nicht verziehen.

Die Unbeirrbarkeit, mit der Salzburgs Grüne auf die bundespolitische Abwahl reagieren, irritiert. Johann Padutsch war zunächst unerreichbar „im Wald“. Astrid Rössler sprach in den SN von „intakten Chancen“, da sie gute Rückmeldungen habe und man Bundeswahlen nicht mit Landeswahlen vergleichen könne. Kritiker orten „Realitätsverweigerung“.

Nur noch 12.700 Salzburger (4 Prozent) haben die Grünen bei der Nationalratswahl angekreuzt – damit flögen sie auch aus dem Landtag (5-Prozent-Hürde). 2013 zogen die Grünen, beflügelt vom Finanzskandal, mit historischen 20 Prozent in das Landesparlament und die Regierung ein. Als erster und, wie Kritiker sagen, größter Sündenfall der nun regierenden Grünen gilt die Genehmigung der 380-kV-Freileitung durch das Land.

Der Öko-Sündenfall

„Man hat in Aussendungen groß versprochen, mit den Grünen wird es die Freileitung nicht geben. Man hat das gebrochen, das ist nicht vergessen“, sagt Hans Kutil von der Bürgerinitiative, die mit Bürgermeistern, Naturschutzbund und Gerichten die Stromautobahn zu verhindern versucht. Man erwarte das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts noch heuer, es sollte „nach rein rechtlicher Beurteilung“ die Hochspannungsleitung kippen, hofft Kutil. In den 38 betroffenen Gemeinden haben die Grünen deutlich mehr als im Landesschnitt (-10 Prozent) verloren: Koppl (-17), Elsbethen (-16) Hallwang und Elixhausen (-15), Eugendorf (-13). Auch einige andere Aufreger mit grüner Handschrift könnten bei der Landtagswahl zum „Fiasko“ führen, glaubt Kutil: Tempo 80 oder die Blockade beim Ausbau von Mönchsberggarage und Europark.

„An der Realität vorbei“

Die Salzburger Politologin Sonja Puntscher Riekmann sieht eine „außerordentlich kritische Lage“ für die Grünen als Ganzes. Die Landes-Grünen müssten aufpassen. „Man sollte sich nicht der Illusion hingeben, dass dieses Wahlergebnis spurlos vorübergehen wird. Natürlich hat das Auswirkungen auf die Landeswahl. Es schafft keine gute Stimmung. Zu sagen, das eine ist die Bundesebene und im Land schaut alles anders aus – wer immer das so formuliert, geht an der Realität vorbei“, meint die Wissenschafterin.

Autoritär auftreten

Ob die 380 kV-Leitung zum grünen Waterloo werden könne, wagt Puntscher Riekmann nicht zu beurteilen. Es gehe um Grundlegendes. „Jeder Kompromiss, jede Konzession weg von klassischen Umweltprinzipien hin zu Lösungen, die dem nicht entsprechen, ist gefährlich. In dem Moment, wo man in einer Koalition ist, muss man wissen, wo sind meine roten Linien. Überschreite ich die oder sage ich ’Nein’ und lasse die Koalition platzen? Man muss viel analytischer vorgehen und mutiger sein“, rät die Expertin. Salzburgs Politik sei nicht transparent. „Es ist sehr schwer zu erkennen, warum werden Entscheidungen getroffen? Das sind ja Tauschgeschäfte, wo man etwas bekommt.“ Es komme nicht gut an, „nur autoritär aufzutreten und zu sagen: So ist es.“

Der Absturz der Grünen habe sich abgezeichnet. „Die Kritik an den Grünen ist ja nicht erst jetzt entstanden, ihre inhaltliche Leere, immer nur in Schlagworten auf die große Fragen zu antworten, das hat viele schon lange gestört. Dann der unvorbereitete Rücktritt der Frau Glawischnig, ihr Umgang mit den Jungen und wenn’s eng wird, zu gehen. Das ist fehlendes Krisenmanagement, ist undenkbar in einer Partei“, findet die Politikexpertin.

Sonja Wenger