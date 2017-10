Filmkritik: „Maudie“

„Erst komme ich, dann meine Hunde, dann meine Hühner, und dann du“, stellt der Mann die Hierarchie in seinem ärmlichen Anwesen klar, als er die junge Frau als Haushaltshilfe einstellt.

Liebe auf den ersten Blick sieht anders aus. Und doch entwickelt sich zwischen den beiden in der Folge eine wunderbare Zuneigung. Der Umstand, dass beide verwundete Seelen am Rande der Gesellschaft sind, führt sie wohl zusammen. Everett ist ein kauziger, oft rabiater Fischhändler. Er mag die Menschen nicht, und die Menschen mögen ihn nicht. Maud wird seit ihrer Kindheit von rheumatischer Arthritis geplagt, sie ist zierlich, humpelt, ihr Rücken ist verkrüppelt. Der Welt begegnet sie dennoch mit einem verschmitzten Lächeln. Als Haushaltshilfe taugt Maud nicht wirklich. Dafür beweist sie großes malerisches Talent. Zuerst bemalt sie die Wände, dann Postkarten. Irgendwann zieht sie damit die Aufmerksamkeit einer kunstaffinen Nachbarin auf sich.

Inszenierung:

„Maudie“ basiert auf dem wahren Leben von Maud Lewis (1903 – 1970), einer kanadischen Künstlerin, die mit ihrer naiven Malerei als Pionierin der Folk Art gilt. Die irische Regisseurin Aisling Walsh interessiert sich jedoch weniger für deren künstlerischen Aufstieg, sondern rückt vielmehr die eigenwillige Liebesbeziehung zwischen Maud und Everett in den Mittelpunkt ihres Films. Hierbei treffen patriarchalische Ruppigkeit, weibliches Beharrungsvermögen und eigenbrötlerische Introvertiertheit aufeinander. Dass sich aus solch einer Ausgangslage tatsächlich eine große Liebesbeziehung entwickeln kann, mag überraschen. Aber so großartig, wie Sally Hawkins („Happy-Go-Lucky“) und Ethan Hawke dieses schrullige Paar darstellen, erscheint das alles höchst glaubwürdig. Ihre Entsprechung findet diese Liebe in den idyllischen, unendlichen, einsamen Landschaften von Nova Scotia, die mit Vorliebe in weiches Licht getaucht und von sanfter Folk-Musik untermalt werden.

Der bewegendste Moment:

Mauds künstlerisches Credo lautet: „Das ganze Leben ist schon in einem Bilderrahmen, direkt vor uns.“ Das gilt auch für das Lebensglück. Etwa, wenn Everett Maud mit der Schubkarre durch die Gegend fährt.

Fazit: „Maudie“ ist ein berührendes Beziehungsdrama mit zwei oscarverdächtigen Performances. (Ab 28. Oktober)

Von Helmut Hollerweger

