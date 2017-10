Atikula packt an. Und sucht ein Zimmer.

Mit Hilfe seiner Patin Elisabeth fasst ein junger Flüchtling Fuß.

Ein 17-jähriger Bursche, der gerne Geschirrspülmaschinen füllt? Das gibt es. Atikula ist so einer. „Ich putze auch, zum Beispiel Böden oder Fenster“, sagt der junge Afghane, der gerade „Arbeitgeber“ sucht. Für solche kleinen Jobs darf der Asylwerber mittels Dienstleistungsscheck zehn Euro pro Stunde verdienen.

Minijob gesucht: Bursche bietet Hilfe im Haushalt an

Auf die Idee, Atikula solle Haushaltshilfe anbieten, ist Elisabeth Windtner gekommen. In ihrer Wohnsiedlung Rosa Zukunft verschickte die Taxhamerin via Wohnkoordination gleich einmal eine entsprechende Mail an sämtliche Bewohner. Windtner: „Hoffentlich melden sich Interessierte. Es gibt ja viele Leute, die Unterstützung bräuchten.“ Da könne Atikula anpacken.

Gemeinsam werden Hausübungen gemacht

Elisabeth Windtner ist seine „Open Heart“-Patin. In dem Projekt bringt die Kinder- und Jugendanwaltschaft Salzburg (kija) minderjährige Flüchtlinge und Freiwillige zusammen. Menschen wie Elisabeth Windtner hauchen dem Projekt jede Menge Leben ein. Mit Atikula macht sie Hausübung, Kinobesuche und einmal pro Woche kommt er zum Essen zu ihr. „Ich habe keine eigenen Kinder. Mein Herz schlägt für die Jugend“, lächelt sie. Am wichtigsten sei ihr, dass Jugendliche, egal woher, eine gute Ausbildung bekommen. Deshalb begann die studierte Germanistin und langjährige Mitarbeiterin am Jugendamt Salzburg-Umgebung schon vor drei Jahren mit Deutschunterricht für junge Flüchtlinge, vermittelt vom Freiwilligen-Netzwerk der Caritas Salzburg.

Zimmersuche läuft auf Hochtouren

So gelangte Windtner auch in Atikulas Wohngemeinschaft. In der werden Flüchtlinge betreut und beschäftigt, bis sie 18 Jahre alt sind. Wer 18 wird, muss die WG verlassen. So auch Atikula, der seinem Geburtstag im Jänner 2018 bange entgegensieht. „Ich suche ein Zimmer“, sagt der 17-Jährige. Die Zimmersuche gehen er und seine Patin gemeinsam an. So wurden die Siedlungsbewohner per E-Mail um Mithilfe gebeten und Windtner fragt, wo sie kann, ob jemand von einem leistbaren freien Zimmer weiß.

„Schon einiges erreicht.“

Was sie zuversichtlich stimmt? Immerhin läuft Atikulas Asylverfahren, seit er 2015 aus Afghanistan nach Salzburg geflohen ist, noch immer. „Wir haben gemeinsam schon einiges erreicht“, lächelt die Pensionistin. So kann sich ihr Schützling schon relativ gut auf Deutsch unterhalten, und sitzt seit September jeden Vormittag im BFI-Kurs, um seinen Schulabschluss zu machen.

Eine besondere Leidenschaft hat ihm seine Patin mit einem spontanen Gang zum Fußballverein Austria Salzburg erfüllt. „Ich trainiere jetzt jeden Dienstag und Donnerstag“, strahlt der Hobbykicker. Solche kleinen Erfolge stellen auch die Patin zufrieden: „Das Schönste ist das Gefühl, man kann etwas tun.“

Von Sabine Tschalyj

Kontakt für Leser, die Haushaltshilfe möchten oder ein Zimmer anbieten: Elisabeth Windtner, Tel. 0664-8772399. Die kija sucht dringend Paten. Kontakt: 0664-8284265.