Abflug Salzburg: Von Kuchl auf die grüne Insel

Ab nach Irland oder Nordirland, einem Drehort der Serie „Game of Thrones“? Jetzt direkt ab Salzburg. Was man sich dort ansehen kann, weiß Autorin Eva Oberauer.

Die gebürtige Kuchlerin Eva Oberauer lebt seit 12 Jahren in Irland. Sie arbeitete im Google-Hauptquartier und schreibt unter dem Pseudonym Ellen Dunne Romane. Jüngst erschien ihr Krimi „Harte Landung“ bei Insel/Suhrkamp. Er spielt zu gleichen Teilen in Dublin und München.

Frau Oberauer, will man Irland kennenlernen, so wie es die Iren sehen, wo muss man hin?

Oberauer: Absolutes „Muss“ sind: Dublin und seine Pub-Kultur (für Bücherfans: unbedingt das Book of Kells und die historische Bücherei des Trinity Colleges besuchen), die Westküste mit den Cliffs of Moher, dem Killarney Nationalpark, der Dingle Halbinsel und dem Connemara Nationalpark sowie Nordirland mit Belfast und der Nordantrim-Küste.

Wer gerne kulinarische Touren macht, dem empfehle ich West-Cork. Da können sich Gourmets bei regionalen Köstlichkeiten austoben – in wunderschöner Landschaft.

Welche Besonderheiten kennzeichnen die Iren?

Ich habe die Iren als meist sehr freundliche, hilfsbereite Menschen kennengelernt. Sie haben viel Humor und nehmen sich selbst und die Dinge nicht so ernst. Lädt man sie für 19 Uhr ein, kommen sie nicht vor 20 Uhr. Das ist ihre Form der Höflichkeit, man möchte die Gastgeber nicht unter Druck setzen. Wird man auf ein Getränk eingeladen (auch ungefragt), wird erwartet, dass man den Gefallen erwidert.

Was kann man in und um Dublin machen?

Dublin kann man sehr gut zu Fuß oder mit einem Hop-on-hop-off Bus erkunden. Zwei Tage reichen für die Highlights. Ich empfehle die Guinness-Brauerei, die Jameson-Destillerie, das Kilmainham-Gefängnis, den Glasnevin Friedhof.

Lohnenswerte Ausflugsziele in der Umgebung sind die Halbinsel Howth, die kleine Hafenstadt Dun Laoghaire, für Wanderer auch die Wicklow Mountains.

Ich liebe es, die Fußgängerpromenade von Dun Laoghaire entlangzuspazieren bis zur 40-Foot-Badestelle in Sandy-cove – hier schwimmen die Iren das ganze Jahr über im Meer – und dabei ein „99“-Softeis stilecht von Teddy’s Ice Cream-Laden zu schlecken. Mehr Dublin geht nicht!

Wer begrenzte Zeit hat, sollte die Küsten entlang, da ist Irland am schönsten.

Ist Irland teuer?

Es gibt sehr viele gute Restaurants in Dublin, meist ist es teurer als in Österreich; erst recht jetzt, da die Wirtschaftslage wieder gut ist. Hauptgerichte kosten zwischen 17 und 25 Euro. Alkohol ist hoch besteuert und für ein Pint (etwas mehr als 0.5 Liter) Bier muss man mit 5 bis 6 Euro rechnen. Viele Pubs bieten Essen an, das ist meist billiger. Für Raucher: Die Packung kostet 11 Euro.

Ist Nordirland einen Abstecher wert?

Auf jeden Fall. Nordirland ist für „die Troubles“ in seiner Geschichte bekannt, doch langsam beginnt sich das zu ändern, man versucht sich neu zu positionieren – mit dem sehenswerten Titanic Museum zum Beispiel. Aber auch als Drehort zur Serie „Game of Thrones“ wird es zum Ziel für Touristen.

Gerade Belfast und die Nordantrim-Küste sind landschaftlich wunderschön, die Menschen sehr freundlich. Der derzeit niedrige Pfundwechselkurs macht es auch zu einem recht preiswerten Vergnügen.

Von Petra Suchanek