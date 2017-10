Spätherbst auf der Schwalbenwand

Die Pinzgauer Grasberge bieten feines, gemütliches Almwandergelände. Und das meist weit in den Herbst hinein.

Selbst wenn die höheren Gipfel und Rücken in den Grasbergen schon angezuckert sein sollten: Das Gelände ist ungefährlich und mit Stöcken und eventuell Gamaschen kann man bis zum ersten großen Schneefall hier immer unterwegs sein.

Die hier vorgestellte Runde von Gerling auf die Schwalbenwand und über Oberhaus retour ist auch historisch von Interesse: Hier stürzte im November 1944 ein US-Bomber am Weg Richtung München wegen Motorschadens ab. Die Besatzung überlebte und wurde von der NS-Armee gefangen genommen. Von den Flugzeugteilen, die im Bereich der Gerlingalm beim Hochbergscherm etwas östlich des Brunnkogels gelegen sind, ist heute nichts mehr vorhanden.

Ausgangspunkt: Weiler Gerling, Parkplatz bei der Kirche (778 m). Zufahrt von Saalfelden über Pfaffing, Hof und Deuting.

Route: Links von der Kirche Richtung Berg eine Straße durch einen Hof hinauf und auf der Almstraße in Kehren (Wegweiser bei den Abzweigungen) zum Punkt 1460 m, wo der Weg von Deuting heraufkommt. Nun der Almstraße weiter folgen zu einem Hütterl an der Gerlinger Alm. Hier (Wegweiser) endet der Straßenanstieg und man wandert über die Almwiesen entlang der Markierung bis zu einem Wegweiser nach Osten. Der Weg teilt sich.

Wir nehmen die Variante „Brunnkogel“ und wandern so gemütlich auf den Nordostrücken der Schwalbenwand. Nun am Rücken zwischen Felsen (Warntafeln wegen Dolinen) hindurch über den Brunnkogel bis zum Gipfelkreuz auf 2011 Meter. Abstieg am Westrücken hinunter zum Maishofener-Kreuz (1895 m). Hinter dem Kreuz in eine Senke (Wegweiser), hier nach rechts (Nord) und dem Wegweiser „Kammereggalm“ folgen (Abschneider sinnvoll) bis zur Oberhausalm (1232 m).

Abstieg zum Oberhausgut im Tal und auf der kleinen Asphaltstraße in wenigen Minuten retour nach Nordosten zur Kirche in Gerling.

Variante: Eine ähnliche Runde kann man beispielsweise auch von Schloss Kammer (Maishofen) über die Unterdilling-Grundalm gehen. Abstieg nach Südwesten über den Pointner Berg Richtung Thumersbach und über Mayerhofen retour (siehe Literaturtipp).

Wissenswertes

Anforderung: Einfache Bergwanderung, 1250 Höhenmeter und 3,5 Stunden Anstieg. Gesamtrunde 6 Stunden. Ausrüstung: Wanderausrüstung. Karte: ÖK Nr. 124, „Saalfelden“ und ÖK Nr. 123 „Zell am See“, beide 1:50.000. Literatur: Clemens M. Hutter, „Wanderatlas Salzburg-Berchtesgaden“, Pustet, 2010.

Einkehr: Auf Anfrage öffnet der Gerlingerwirt: gerlingerwirt.at