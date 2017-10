Einmal um die ganze Welt

Unser Filmkritiker Helmut Hollerweger sah sich den Streifen „Weit. Die Geschichte von einem Weg um die Welt“ an. Hier seine Bewertung.

Handlung: „Wir ham heuer mal so a Weltreise g’macht, aber i sag’s Ihnen glei wie’s is: Da fahr ma nimma hin“: Der legendäre Spruch des bayrischen Kabarettisten Gerhard Polt deckt sich wenig mit den Erfahrungen, die Patrick und Gwen bei ihrer Weltreise gemacht haben. Im Frühjahr 2013 begibt sich das junge Paar aus Freiburg auf eine dreieinhalbjährige Reise rund um den Globus.

Die Vorgaben: nicht fliegen, wenig Geld brauchen. Das Ziel: Menschen und ihre Geschichte kennenlernen, die Natur spüren. Per Anhalter trampen sie los Richtung Osten. In Tadschikistan sind sie von den „Mondlandschaften“ begeistert. Georgien küren sie im Nachhinein zu einem ihrer Lieblingsländer. In Indien ist es den beiden zu laut und schrill. Im sibirischen Irkutsk wird das Paar schließlich von einem einschneidenden Ereignis überrascht.

Inszenierung: Mit ihrer sympathischen Reisedoku „Weit. Die Geschichte von einem Weg um die Welt“ ist Patrick Allgaier und Gwendolin Weisser ein Überraschungserfolg gelungen. Bei der Leipziger Filmkunstmesse hat der Film den – passenden – Preis „Kinophänomen des Jahres 2017“ erhalten. „Weit“ trifft einen Nerv der Zeit, indem er quasi gegen den Zeitgeist auftritt: Während allerorts zunehmend das Nationale, das Abschotten, das Misstrauen und die Angst regieren, überwinden Patrick und Gwen ganz einfach sämtliche Grenzen und begegnen den Menschen unterschiedlichster Kulturen neugierig, konstruktiv und offen. Und merken dabei, dass die Wirklichkeit ihrer Erfahrungen oft nichts mit der – westlich geprägten – Vorstellung zu tun hat, die sie vorher hatten. Den Iran etwa erleben sie als gastfreundlich, Pakistan ist für sie „viel mehr als ein Terror-Land“. „Was am Ende bleibt“, so ihre Conclusio, „ist die Erfahrung, dass es sich lohnt zu vertrauen.“ Untermalt wird diese Botschaft mit bisweilen eindrucksvollen Landschaftsaufnahmen.

Der bewegendste Moment: Es ist die Warmherzigkeit vieler Begegnungen, die berührt. Trotz der sprachlichen und kulturellen Barrieren agieren die Menschen gut und mitfühlend.

Fazit: Die Reisedoku „Weit“ stärkt das Vertrauen in Mensch und Natur – und macht Lust, auf Reisen zu gehen.

