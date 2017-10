Händewaschen, Sauna, Tee: Wie man der Grippe vorbeugt

Warum man nicht unbedingt an der echten Grippe erkrankt, wenn man sich infiziert. Die größte Rolle spielt ein starkes Immunsystem. Wichtig: 20 Sekunden Händewaschen.

Bei den alljährlichen Grippewellen werden zwischen fünf und 20 Prozent der Bevölkerung mit Influenzaviren infiziert. Doch nicht alle Infizierten erkranken an dieser hochinfektiösen Erkrankung des gesamten Atemtraktes. Wie nun schafft man es, die aggressiven Viren abzuwehren? Das „Fenster“ hat nach Tipps gefragt.

Eine Schlüsselrolle spielt das Immunsystem. „Je stärker ein Immunsystem ist, desto besser kann es sich verteidigen“, schildert GKK-Chefarzt Peter Grüner. Gut für das Immunsystem sind:

Sich ausreichend Schlaf und Ruhe gönnen

Regelmäßige Bewegung, vor allem im Freien

Ausgewogenes Essen

Etliche Menschen schwören auf die Sauna. Im Wechselbad aus 90 Grad Hitze und kaltem Tauchbad kommen die Abwehrkräfte auf Touren.

Anderen hilft wegen seiner wärmenden Wirkung Ingwertee.

Grippeviren werden durch Tröpfchen eines Infizierten auf andere Personen übertragen. Um die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung zu reduzieren, rät Peter Grüner:

Händeschütteln vermeiden

Häufig Händewaschen mit Seife – 20 bis 30 Sekunden lang.

Hände vom Mund fernhalten. Auch Nase und Augen besser nicht mit ungewaschenen Fingern berühren.

„Hygienisch husten“, ist eine weitere Empfehlung von Ärzten. Wer beim Husten die Hand vor den Hund hält, katapultiert Viren aus dem Körper in die Hand. Greift man dann Menschen oder Gegenstände an, gibt man die Viren direkt weiter. Also: Besser in den Ärmel husten.

Von Sabine Tschalyj