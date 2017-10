Kein Durchtauchen mehr

Der Fall Gswb muss ein Anstoß für längst fällige Reformen im sozialen Wohnbau sein.

Die Enthüllungen im Salzburger Fenster der Vorwoche zeitigen offenbar konkrete Folgen. Der Gswb-Aufsichtsrat verkündete bereits zwei Tage später, die Allmacht der beiden Direktoren einschränken und transparente Vergaberichtlinien definieren zu wollen. Landeshauptmann-Stv. Christian Stöckl möchte sogar Gesetze ändern, um Fehlbelegungen künftig auszuschließen.

Gut so, im sozialen Wohnbau müssen Treffsicherheit, Transparenz und Fairness garantiert sein. Schon der leise Eindruck, dass bei der Vergabe von mit Steuergeld geförderten Immobilien bevorzugte Personengruppen gibt, ist fatal. Wie heikel und emotional das Thema ist, zeigen auch die unzähligen Reaktionen, die im Laufe der Woche die Redaktion erreichten. Nimmt man die Ausführungen von Mietern und abgelehnten Wohnungswerbern ernst, so kann es nur ein Fazit geben: im sozialen Wohnbau gibt es eine Menge Handlungsbedarf.

Inwieweit im Kielwasser der momentan so vielbeachteten Causa Gswb wirklich etwas weitergegangen ist, wird sich in einigen Monaten zeigen. Schließlich gibt es einen Mechanismus, den man hierzulande nur allzu gut kennt. Auf den ersten Sturm der Entrüstung und großmundige Ankündigungen folgt ein gekonntes Durchtauchen und Weiterwursteln. So löblich die Pläne seitens Gswb und Politik sind, in Wahrheit sind die nun in Aussicht gestellten Maßnahmen seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, überfällig. Dass es seitens der Gswb keine nachvollziehbaren Vergaberichtlinien gibt, wurde schon mehrfach moniert, zuletzt in einem Bericht des Landesrechnungshofs. Passiert ist bis heute nichts.

Damit das diesmal anders wird, braucht es entschlossene Politiker und Medien, die konsequent am Thema dranbleiben. Das Salzburger Fenster wird eines davon sein.