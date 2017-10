Wer hier die Desserts schwänzt, ist selber schuld

Und es gibt Kutteln in der Kellnerei Michaelbeuern. Wo sonst findet man die noch?

Mehr als ein Jahr war die Kellnerei in Michaelbeuern verwaist. Versperrt der große Gasthof, kein Leben in den Stuben, kein Bier floss aus dem Zapfhahn. Ein weiteres Wirtshaus schien als unrentabel zu „sterben“. Doch hier fand sich ein neuer Pächter, Martin Gröbner mit Namen und mit Gastro-Erfahrung vom Flughafen. Sollte man ihn fragen, ob er verrückt sei? Nein, das wäre unhöflich. Aber man kann schauen, was er anders macht als sein Vorgänger, um den Betrieb mit Gewinn zu führen.

Diese Öffnungszeiten in der Saison! Keine Sparvariante, nein, volle Kapelle, jeden Tag war offen und am Wochenende gab’s Ausschank und Mahl von 10.30 bis 23 Uhr. Bis 30. September lief der Dauerdienst, der Einheimische und Touristen locken wollte. So ein Urlauber schläft gerne lang, frühstückt reichlich im Hotel und hat erst wieder am Nachmittag Hunger. Hier bringt er Auslastung zwischen Mittag und Abend.

Der nördliche Flachgau ist arm an touristischen Attraktionen. Das Kloster Michaelbeuern ist eine. Mit seiner Kirche im romanischen Stil samt prachtvoll goldenem Altar mit den Bildern von Johann Michael Rottmayr: Erzengel Michael mit dem Feuerschwert in der Hand setzt zum Landeanflug an, wunderbar. Man hört es an den Namens-Wiederholungen: der Heilige Michael ist Patron von Kloster und Ort.

Wir haben eine Führung genossen, bevor wir in eine der schönen Stuben einkehrten. Die Karte ist bodenständig mit etwas Exotik wie einem Oktopus-G’röstl mit Mango-Relish. Auch das elastische Bündner Fleisch als Basis eines Carpaccios (€ 9,80) sprach Schwyzerdütsch, passte gut zu altem Balsamico und bitteren Parmesan-Chips. Höfrätlich-österreichisch wurde es mit dem gekochten Rindfleisch (€ 15,80), klassisch mit Erdäpfelschmarrn, zweierlei Saucen und Rahmspinat, tadellos. Die geschmorten Schweinsbackerl (€ 18,80) zerfielen unter der Gabel und hatten Eierschwammerl dabei, die schön knofelig-säuerlich angemacht waren. Die Portionen zeigten Umfang, das muss am Land so sein. Und es gab Kutteln! Wo findet man die sonst? Gut geputzt, weich gegart, würzig in einem Paprika-Sud, zart mit Cayenne-Pfeffer geschärft, Euro 8,90 für ein allzu seltenes Erlebnis. Wer die Desserts schwänzt, ist selber schuld. Aus der Serie der Sorbets (€ 6,50) stach das Modell Birne hervor, angenehm intensiv. Was Somlauer Nockerl (€ 5,90) sind, mussten wir erst fragen: Nuss-Biskuit, Vanille-Pudding, eingelegte Rosinen, Schlag und ein paar Zutaten, die nur der hauseigene ungarische Koch kennt, auch bemerkenswert.

Die Weinkarte fällt weniger auf, durch das, was drinsteht: ein solides Angebot ab 21 Euro die Flasche. Eher durch das, was fehlt. Denn Michaelbeuern beherbergt einen von nur vier Weinbergen im Land Salzburg, Enthusiasten haben ihn vom Kloster gepachtet. Hier aber gibt es weder den Weißen noch den Roten: „Man hat ihn uns angeboten, aber wir haben dankend abgelehnt“, sagt der Kellner der Kellnerei. „Wir schenken nur aus, was uns selber schmeckt.“ Zum Beispiel das Augustiner Bier, die Brauerei in Salzburg-Mülln gehört ja den Benediktinern des Klosters.

Ja, die Öffnungszeiten locken die Gäste, aber noch einmal kommen sie wegen der Qualität des Essens. So gut geführt wie in Michaelbeuern kann ein Wirtshaus überleben.

Kellnerei

5152 Dorfbeuern,

Tel. 0650/5206010

Der Vorkoster testet die Gastronomie – unabhängig und anonym, exklusiv im Salzburger Fenster.