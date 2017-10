Studenten „flüchten“ nach München

Wegen des großen Ansturms von Bewerbern, viele davon aus Deutschland, bekommt man an der Wiener Medizin-Uni immer schwerer einen Studienplatz.

Es ist paradox: Weil an der Medizin-Universität Wien jedes Jahr noch mehr Uni-Bewerber antreten, darunter viele Numerus-Clausus-„Flüchtlinge“, suchen heimische Maturanten ihr Glück in Deutschland. Und das nicht aus freien Stücken, wie ein aktueller Fall aus Salzburg zeigt. „Es wird immer schwerer, den Aufnahmetest zu bestehen. Weil die Bewerberzahl steigt, schaffen es nur noch die mit den allerbesten Testergebnissen“, beschreibt Nina Quehenberger (siehe Bild oben).

Einser-Matura half auch nicht

Die 18-jährige Aignerin legte im Juni am Wirtschaftskundlichen Gymnasium (naturwissenschaftlicher Zweig) eine Einser-Matura hin. „Man möchte glauben, die Zentralmatura erfordert schon eine Menge Wissen und man hat was davon“, sagt Ninas Mutter. Doch das reicht bei Weitem nicht, weiß Nina Quehenberger jetzt. „Ich habe den Aufnahmetest nicht geschafft und meine Freunde auch nicht“, so Nina. Ihr Eindruck: Nur die wenigsten Studienanfänger sind 18 Jahre alt, weil es so schwer sei, beim ersten Versuch durchzukommen.

8000 Bewerber für 720 Studienplätze

Etliche Anwärter seien schon das vierte Mal dabei gewesen. „Viele machen vorher einen Vorbereitungskurs, der kostet 1000 Euro“, schildert die Salzburgerin. Sie hätte den Kurs sogar gemacht, doch er fand in den Osterferien statt – mitten in der Vorbereitung auf die Matura. „Da hätte ich überhaupt keine Zeit gehabt“, so Nina. Sie kenne auch Salzburger, die den Kurs gemacht und trotzdem durchgefallen seien, was doppelt bitter ist.

Der Testtag sei „der Hammer“ gewesen. 8000 Bewerber (für 740 Studienplätze), strikt in Blocks samt Aufpasser geschlichtet, lösten die Aufgaben zeitgleich in einer Halle der Messe Wien. Nina: „Schon an der Garderobe, wo wir alles abgeben mussten, standen wir jeweils eine Stunde.“

Nina, Paul und Anna starten in München durch

Nach der Absage aus Wien erlangten Nina und zwei ihrer Salzburger Freunde, Paul und Anna, Studienplätze an der Medizin-Uni München. Diese, grinst Nina, schrieb: „Das Schwierigste haben Sie geschafft: Sie haben einen Studienplatz.“ Doch in München ist das Wohnen noch teurer als in Wien oder Salzburg. Nina spricht von „Wahnsinnsglück“: Die drei Freunde fanden eine WG (87 qm) – für 1850 Euro. In ein paar Jahren will die Studentin als Fachärztin praktizieren: „Ich arbeite wahnsinnig gerne mit Menschen und finde es cool und faszinierend, was Ärzte alles können.“

Von Sabine Tschalyj