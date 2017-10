So ein Wirbel!

Ex-Hurrikans mischen bei unserem Wetter mit und machen Prognosen schwierig.

Sie heißen Harvey, Irma, Maria und Lee und haben der Karibik und dem Südwesten der USA zum Teil katastrophale Zerstörung gebracht. Die Rede ist von den Hurrikans der letzten Wochen, die ausgehend vom tropischen Atlantik eine Spur der Verwüstung gezogen haben.

Die Berichterstattung zu den Unwettern ist mittlerweile versiegt, da die letzten beiden Sturmtiefs – Maria und Lee – in den letzten Tagen nur noch über offener See gewütet haben. Das kräftige Subtropenhoch über dem Atlantik hat sie von der Ostküste der USA nord- und später ostwärts ziehen lassen, und sie wurden am Wochenende schließlich in das Westwindband der mittleren Breiten eingebettet. Unter anderem aufgrund des kühlen Wassers im Nordatlantik haben sie sich rasch abgeschwächt und haben die Britischen Inseln und Mitteleuropa als außertropische Tiefdruckgebiete erreicht.

Neben den aktuellen Auswirkungen auf unser Wetter, das sich wechselhaft und unbeständig präsentiert, hat sich die Annäherung der Hurrikans in der letzten Woche vor allem in der Prognostizierbarkeit des Wetters bei uns niedergeschlagen: Derartige Wettersysteme setzen enorme Energiemengen in der Atmosphäre um, was die Berechnung ihrer Zugbahnen über mehrere Tage sehr schwierig macht.

Ein Fehler im prognostizierten Verlauf weit draußen über dem Atlantik schlägt sich extrem auf die mittelfristige Wettervorhersage in Mitteleuropa nieder. So ist zu erklären, dass die längerfristigen Prognosen der Vorwoche für Mitte dieser Woche einmal einen massiven Kälteeinbruch und dann wieder spätsommerlich milde Höchstwerte angekündigt haben.

Das Wetter in dieser Woche

Störungseinfluss aus Nordwesten und ein Hoch über Westeuropa rittern um die Vorherrschaft; Das Wetter präsentiert sich wechselhaft und zumindest vorübergehend auch nass.

Aktivitätstipp

Bei längeren Unternehmungen sollte der Regenschutz im Gepäck nicht fehlen. Nützen Sie die freundlichen und sonnigen Phasen für einen Spaziergang oder einen spontanen Radausflug!