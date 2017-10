Hype um Vitamin D

Notwendig oder nicht? Das „Sonnenvitamin“ polarisiert heftig. Und wird im Herbst wie wild gekauft.

Sollte man sich schnell Vitamin D kaufen, jetzt, wo schon wieder alle niesen? In den letzten Jahren ist es gängige Meinung geworden, dass Europäer Vitamin D-Präparate brauchen, wenn die Haut in Herbst und Winter kaum Sonne bekommt und daher der Körper kaum Vitamin D produziert. Das „Sonnenvitamin“ stärke neben den Knochen nämlich auch das Immunsystem, hört man. Auch Salzburger aller Altersgruppen kaufen jetzt entsprechende Tabletten oder Tropfen. Das lässt die Kassen klingeln.

Bei Herstellern und Verkäufern klingeln die Kassen

Für Hersteller und Verkäufer sind Nahrungsergänzungsmittel wie Vitamin D ein bedeutender Geschäftszweig geworden. Doch es wird mit Ängsten gespielt. „90 Prozent der Österreicher haben einen ausgeprägten Vitamin D-Mangel“ – informieren Broschüren in Apotheken. Schätzungen zufolge hätten aber lediglich 70 Prozent der Österreicher „einen etwas zu niedrigen“ Vitamin D-Wert im Blut, verneint Peter Grüner, Chefarzt in der Salzburger Gebietskrankenkasse, ein Gesundheitsrisiko. Ab 30 ng/ml spreche man von einem normalen Wert. Grüner: „Wer das Gefühl hat, im Winter zu wenig Vitamin D zu haben, kann es ohne Risiko über Nahrungsergänzung zuführen.“

Überdosierung kann zu Nierensteinen führen

Hochdosierte und damit gefährliche Präparate (Nierensteine!) sind nur mit ärztlicher Verordnung erhältlich. Vitamin D-Substitution ist laut Grüner bei Menschen mit festgestelltem Osteoporoserisiko notwendig und unter Umständen bei älteren Menschen, die sich selten bei Tageslicht im Freien aufhalten. Gesunde Menschen sollten maximal 400-800 Einheiten täglich als Nahrungsergänzung zu sich nehmen, das entspreche ein bis zwei Kapseln. In der GKK spricht man von einem Hype. Es gebe keine evidenzbasierten Studien, die einen generellen Nutzen des Vitamins belegten.

Apotheker: „Bessere Abwehrkräfte, gute Laune“

Es komme halt darauf an, welche Studien man sich anschaue, kontert man in Apothekerkreisen. Die Kunden schätzten die Wirkung des Sonnenvitamins sehr. „Vitamin D hat zu Recht einen starken Boom erlebt“, findet Simon Windhager, Inhaber der Raphael Apotheke in Salzburg-Maxglan. Von den Kunden erhalte man sehr positive Rückmeldungen, man gebe Vitamin D sehr gern. „Viele Leute kaufen es, weil es ihr Immunsystem stärkt und die Stimmung hebt“, sagt Windhager.

„Vitamin D-Tief“ im Jänner und Februar

Bei einem zu niedrigen Vitamin D-Spiegel werde man leichter krank. Diesen Zusammenhang sehe man bei der „zweiten Erkältungswelle, die meist im Februar stattfinde. Windhager: „Die meisten Leute haben bis Dezember einen akzeptablen Vitamin D-Spiegel.“ Das darauf folgende „Vitamin D-Tief“ mache anfällig für Erkältungen. In der Raphael-Apotheke empfehle man den Kunden, den individuellen Vitamin D-Spiegel beim Arzt abzuklären.

Hausarztvertreter kritisiert sinnlose Untersuchungen

„Sinnlos“ nennt dagegen der Vertreter der Allgemeinmediziner in der Salzburger Ärztekammer, Christoph Fürthauer viele der durchgeführten Messungen. Es werde schlichtweg übertrieben. In einzelnen Spitälern messe man gar routinemäßig den Vitamin D-Spiegel aller Patienten – ohne Indikation. „Und dann sind gleich alle unterversorgt“, so Fürthauer, der von vielen „sehr beunruhigten Patienten“ berichtet. Es werde eine „Angst vor dem Nicht-gesund-sein“ verbreitet, auch von Ärzten. Fürthauer: „Da sind wir Ärzte nicht ohne Schuld.“ Dabei gebe es zu wenige Daten, dass Vitamin D helfe. Die Problematik werde demnächst in der Kammer besprochen. Fachleute warnen laut Fürthauer sogar, der Mindestspiegel sei „viel zu hoch angesetzt“.

Von Sabine Tschalyj