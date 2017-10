Filmkritik: „Happy End“

Wenn ein Regisseur, der seine Helden üblicherweise konsequent bis zum bitteren Ende malträtiert, einen Film „Happy End“ nennt, dann kann mit Recht Sarkasmus vermutet werden.

Und so dauert es in Michael Hanekes neuestem Werk auch keine zwei Minuten, bis man Zeuge wird, wie einem Hamster mit Schlaftabletten der Garaus gemacht wird. Auch in der Folge wird der österreichische Regisseur seinem Ruf als Meister des „Feel Bad“-Movie gerecht. Im Zentrum des Films steht eine großbürgerliche Bauunternehmerfamilie in der französischen Hafenstadt Calais. Glücklich kann sie nicht genannt werden. Der greise Patriarch des Clans will eigentlich nur mehr sterben. Seine resolute Tochter (Isabelle Huppert), die das Unternehmen führt, muss sich mit einem tödlichen Arbeitsunfall auf einer Großbaustelle rumschlagen. Ihr Sohn erweist sich als Nichtsnutz und macht zunehmend Probleme. Und dann ist da noch Thomas, der Sohn des Patriarchen, der nun seine 12-jährige Tochter aus erster Ehe aufnehmen muss, nachdem deren Mutter einen Selbstmordversuch unternommen hat.

Inszenierung:

Michael Haneke verarbeitet in „Happy End“ seine bewährten Themen und Motive und verweist hierbei oft ganz direkt auf frühere Filme. Sadismus und Sterbehilfe werden hierbei ebenso verhandelt wie Kommunikationslosigkeit und Migration. Um die Entfremdung und Kälte zwischen den Menschen zu unterstreichen, unterbricht der Regisseur die klassischen Filmbilder mit Aufnahmen von Smartphones, TV, Überwachungskameras und Computerscreens. Präzise, sachlich und kalt dokumentiert die Kamera das Geschehen. Und dennoch fehlt dem Film auf weiten Strecken die Irritation, die üblicherweise von einem Haneke-Film ausgeht. Das liegt vermutlich nicht zuletzt daran, dass aufgrund des allzu großen Figurenensembles Hinter- und Abgründe stets nur kurz angedeutet werden.

Der bewegendste Moment:

Jean-Luis Trintignant als todesmüder Patriarch sorgt für die nachhaltigsten Bilder. Lange redet er mit der 12-jährigen Enkelin über Selbstmord. Und irgendwann sitzt er mit dem Rollstuhl im Meer, das Wasser bis zum Hals.

Fazit: In „Happy End“ mixt Michael Haneke seine bewährten Themen, der Umsetzung fehlt jedoch die Wucht. (Ab 6. Oktober in den Kinos)

Von Helmut Hollerweger

