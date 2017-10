Die Küche wird wieder heimelig

Wer sich jetzt eine neue Küche anschaffen will, der wird erfreut feststellen: Diese sind pflegeleicht. Denn: Keramik, Erdfarben und Kupferarmaturen liegen im Trend.

All jene, die keine Putzfrau haben, dürfen jetzt aufatmen. Sie, aber nicht nur sie, werden mit den neuen Küchentrends ihre Freude haben. Denn jetzt wird die Gemütlichkeit hochgehalten – das fängt bei den Farben an und hört bei der Funktionalität auf. Während Hochglanz-Fronten kleine Schmutzfinger oft gnadenlos zur Schau stellen, geht nun der Trend hin zu matten, mit Strukturlack versehenen Fronten. Das erzeugt eine schöne Optik, ist von der Haptik edel und zudem pflegeleicht.

Bei den Farben geht es in Richtung „warme“ Töne, dunklere Küchen sind im Kommen: Schlamm- und Erdfarben haben die Nase vorn, sie sorgen für ein behagliches Ambiente. Da passen Keramikarbeitsflächen perfekt dazu, weiß Oliver Christ vom Küchen Studio Christ in der Stadt Salzburg.

Keramikplatten gab es zuvor kaum, jetzt sind sie total in. Christ: „Keramik ist ein echter Hingucker. Die Platten sind meist einfarbig und daher von der Optik sehr ruhig. Ein Vorteil ist auch, dass sie hoch-strapazierfähig, hitze-, kratz- und schneidfest sind.“

Strukturlack-Fronten und Keramikarbeitsplatten werden auch gern mit Designteilen aus Altholz kombiniert. „Das gibt der Küche alpinen Schick“, weiß Christ. Armaturen aus Kupfer passen da perfekt ins Bild.

Was bleibt, ist die geradlinige Formensprache. Da steht auch kein Griff im Weg, bei dem man sich in der Hitze des Gefechts am Weg vom Herd zum Schrank unnötig anstoßen könnte – und die beim Putzen ein völlig unnötiges Hindernis sind, um das man mühsam herumwischen muss.

„Von 80 Küchen, die wir verkaufen, haben 79 keine Griffe mehr“, so Christ. Eingriffsmulden bei Laden und Tip-On-Türen bei Schränken, die auf Druck nachgeben, werden gern gemeinsam kombiniert – und machen Griffe überflüssig.

Bei den Einbaugeräten haben sich Dampfgarer und Induktionsherd etabliert. Der Dunstabzug über dem Herd ist passé, er wird beim Kochfeld in der Arbeitsplatte versenkt. Den Trend hin zum Wohlfühlfaktor Küche bestätigt ein weiteres Indiz: Weinkühlschränke sind beim Küchenkauf heute oft Thema.

Von Petra Suchanek