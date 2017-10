Am alten Jagdsteig auf Buttergupf und Brunnkogel

Hier einmal ein exquisites Schmankerl, das selbst manchem Gebietskenner neu sein dürfte: Eine Wanderung im stillsten Eck des Höllengebirges, vom Weißenbachtal auf den Buttergupf und den Brunnkogel.

Beim Brunnkogel handelt sich übrigens um einen kleineren Namensvetter des bekannten Brunnkogels im Nordwesten des Höllengebirges. Was die Wanderung besonders interessant macht: Neben der Abgeschiedenheit und der schönen Sicht vom Brunnkogel aus, hat man Gelegenheit den alten Jagdsteig zu begutachten. Dieser musste einst mit viel Mühe angelegt werden, damit die adeligen Jagdgesellschaften bequem ins Gebirge reiten konnten.

Ausgangspunkt:

Wambachstraße im Weißenbachtal bei km 11,8 an der Bundesstraße (480 m).

Route:

Die Forststraße taleinwärts und gleich nach der Brücke im spitzen Winkel auf die Steinbach-Forststraße abzweigen. Dieser Straße folgt man konsequent – dazwischen schöner Dachsteinblick, Jägermarterl, Wildfütterung – nach Norden bis kurz vor dem Straßenende (850 m, einfache Jagdmarkierung) in einer Rechtskurve ein nicht markierter Steig bergauf abzweigt. In Kehren aufwärts, bis man auf den alten Jagdsteig trifft (1010 m).

Diesem schön angelegten Weg folgt man nun in weiten, flachen Kehren bis zur Max-Hütte. Direkt bei der Hütte (nicht dem Jagdsteig folgen!) beginnt ein mit Steinmandln gut bezeichneter Weg, der nach Osten auf einen bewaldeten Rücken führt. Entlang des Rückens hinauf auf den Buttergupf (1413 m). Kurz in eine Senke hinunter und durch Latschengassen problemlos am Rücken weiter auf den Brunnkogel (1508 m). Abstieg wie Anstieg.









Variante:

Etwas kürzer ist es, wenn man den alten Jagdsteig so weit als möglich ausgeht. Man folgt dazu dem Anstieg wie oben, bis der Wildgatterzaun scharf rechts in den Wald abdreht (800 m). Hier weglos dem Zaun bergauf folgen, bis man auf den Jagdsteig trifft. Dieser ist im unteren Teil schon etwas verwachsen, aber mit etwas Gespür für den Wegverlauf zu finden. Man trifft bei Höhe 1010 auf den Zustieg wie oben. (Achtung: Der auf der Karte eingezeichnete alte Jagdsteig vom Wambach-Talschluss zur Max-Hütte ist durch das Wildgehege leider nicht mehr durchgehend begehbar.)

Wissenswertes

Anforderung: Bergwanderung auf unmarkierten Steigen ohne Orientierungsprobleme. 1000 Höhenmeter, 3 Stunden Anstieg. Gesamt 5 Stunden.

Ausrüstung: Wanderausrüstung, Höhenmesser.

Karte: Kompass Nr. 18, „Nördliches Salzkammergut“, 1:50.000.

Literatur: Franz Hauzenberger, „Höllengebirge“, Eigenverlag 2005. Kontakt: www.voecklabruck.naturfreunde.at

Einkehr: Hotel Post in Weißenbach/Attersee