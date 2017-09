SF-Exklusiv: Billigmieten für Gswb-Führungskräfte

In der Aiglhof-Siedlung vergab die Gswb billige Sozialwohnungen auch an eigene leitende Mitarbeiter. Diese verdienen bis zu 4800 netto im Monat und zahlen 350 Euro Bruttomiete. Die Geschäftsleitung rechtfertigt das.

In Salzburgs größter Wohnbaugenossenschaft existiert ein brisantes Dossier. Es enthält ein Dutzend interner Wohnungsvergaben der Gswb im Aiglhof, einer im Krieg erbauten Siedlung der Stadt-Land-Gesellschaft. Hintergrund ist starker Unmut über nicht „transparente und nachvollziehbare Wohnungsvergaben“ im größten Wohnraumversorger des Landes. Das kritisiert auch der Landesrechnungshof nach einer Prüfung der Gswb.

120.000 Euro Jahresgage

Die Blocks in Maxglan gehören zu den billigsten Wohnmöglichkeiten, die diese Stadt zu bieten hat. Altmieter leben dort um 250 Euro inklusive Betriebskosten. Oft werden die Zwei- und Dreizimmerwohnungen an die Kinder übertragen, wobei der Mietpreis gleich bleibt. Bei Neumietern wird ein Entgelt von rund 100 Euro aufgeschlagen, weil die Wohnung „brauchbar gemacht“ wird, wie man die Sanierung nennt.

In die Häuser mit den üppigen Grünanlagen sind in den vergangenen Jahren auch etliche Mitarbeiter der gswb eingezogen. Einige sind Gering- und Mittelverdiener, einige aber gut verdienende langjährige Stabsstellen- und Abteilungsleiter. Die Gswb selbst gibt das höchste betroffene Gehalt mit 4800 Euro netto an – das sind rund 120.000 Euro brutto im Jahr. Zum Vergleich: Die Monatsmieten, die diese Führungskräfte für die Sozialwohnungen im Aiglhof zahlen, liegen im Schnitt bei 350 Euro samt Betriebskosten.

Gswb-Chef Christian Wintersteller rechtfertigt das: „Grundsätzlich müssen Gswb-Mitarbeiter im Sinne der Gleichbehandlung den gleichen Anspruch auf eine Wohnung haben wie andere Bewerber auch. Die Vergabe erfolgt nur durch gemeinsame Entscheidung beider Geschäftsführer in Wahrnehmung der Fürsorgepflichten nach sozialen Kriterien.“ Gswb-Mitarbeiter hätten bei anderen gemeinnützigen Wohnbaufirmen „so gut wie keine Möglichkeit, dort Mietwohnungen zu erhalten.“ Und so bekamen die „Führungskräfte der dritten Ebene und Sachbearbeiter“ mit Monatsgehältern „zwischen 2700 bis 4800 netto“ (Wintersteller) günstigste Wohnungen im eigenen Unternehmen.

68 Euro für Garconniere

68 Euro – nur die Betriebskosten – bezahlte ein für Grundstücke und Objekte zuständiger Mitarbeiter für 32 Quadratmeter im Dachgeschoß an der Radetzkystraße. Die Bewohner der übrigen Dachgarconnieren im selben Haus zahlen die ganze Miete: 148 Euro. Der Familienvater aus dem Enns-Pongau ist inzwischen ausgeschieden. Man habe ihm „das Dachbodenzimmer angeboten, damit er Abendkurse für Befähigungsnachweise in der Stadt Salzburg besuchen konnte“, erklärt Direktor Wintersteller. Auf dem privaten Markt kosten die begehrten Garconnieren inzwischen 500 bis 700 Euro.

Ein anderer langjähriger Führungsmitarbeiter erhielt 2013 eine 57-qm-Wohnung an der Großadmiral-Haus-Straße: um 346 Euro inklusive. Der Mann gehört zur Stabsstelle der Geschäftsführung und erhielt einen unbefristeten Mietvertrag. Wintersteller spricht von „dringendem Wohnbedarf“, ausgelöst durch eine private Trennung. Bei einem anderen leitenden Mitarbeiter nennt er gesundheitliche Gründe: Das Paar wollte nach Salzburg siedeln und zog um 406 Euro Miete in die Conrad-von-Hötzendorf-Straße (68 qm). Intern erzählt man sich, dass das zuvor bewohnte Haus im grenznahen Oberösterreich verkauft und ein Ferienhaus im Lungau angeschafft wurde.

Hausbau und Festspiele

Einem anderen leitenden Mitarbeiter, der kurz vor der Pensionierung steht, wurde Anfang 2017 eine Wohnung für 344 Euro zugewiesen (57 qm). Es handle sich um eine „auf drei Jahre befristete Übergangslösung wegen einer Wohnsitzverlegung nach Oberösterreich“, erklärt Gswb-Chef Wintersteller. In Kollegenkreisen berichtet man von einem Hausbau, der stattfinde – und dass die Wohnung für Festspielbesuche praktisch sei. Wintersteller aber betont: „Pauschale Behauptungen, es handelt sich bei diesen Wohnungen um Zweitwohnsitze, sind falsch.“

„Keine Dokumentation“

Die Gswb besitzt landesweit 16.300 Mietwohnungen und verwaltet auch die 7500 Gemeindewohnungen der Stadt. Die im schwarz-roten Proporz besetzte Geschäftsführung hat das alleinige Vergaberecht für 2300 Wohnungen in der Stadt. Die Entscheidungsgrundlagen konnte der Landesrechnungshof „mangels Dokumentation“ jedoch nicht prüfen. Rechnungshofdirektor Ludwig Hillinger zum SF: „Wir haben ersucht, dass man uns Unterlagen vorlegt, wie die Vergabe gemacht wird, wer das bearbeitet, wie das geht. Es wurde uns nichts vorgelegt, keine Warteliste, keine Vergabeliste.“

Er kenne die Mietverhältnisse im Aiglhof nicht, sagt Hillinger, aber: „Wenn jemand im Unternehmen eine Wohnung angeboten bekommt, soll das angemessen und nachvollziehbar sein. Wenn das extrem billig ist und die Person verdient viel, ist das nicht im Sinne der Erfindung. Dann ist das ein Privileg, mit dem die Politik sich beschäftigen muss.“ Der Landtag macht jetzt Druck: Die Gswb muss nach 78 Jahren erstmals klare und schriftliche Vergaberichtlinien ausarbeiten.

Von Sonja Wenger

