Regenwanderung zu den Traunsteiner Hütten

Es soll ja wirklich auch in Österreich Politiker geben, die den Klimawandel bezweifeln. Mit diesen Herrschaften sollte man einmal auf den Hochkönig gehen. Dort, wo noch in den 1990er-Jahren ein Stück Restgletscher der Übergossenen Alm zu finden war, stehen wir heute in einer öden Felswüste ohne irgendein Weiß.