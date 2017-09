Müll: 67 Tonnen Kaffeekapseln

Die Alu-Döschen sind trotz Recyclings umstritten. Nespresso reagiert auf Raubbaubei Alu-Gewinnung.

Nespresso ist wie Rolex eine Schweizer Prestigemarke. Die schicken Portionsdöschen der Nestle-Tochter haben die Branche revolutioniert. Der Anteil des althergebrachten Filterkaffees stürzte in Österreich binnen zehn Jahren von 74 Prozent auf 33 Prozent ab. 2016 gaben Konsumenten erstmals mehr Geld für Kapselsysteme als für traditionellen Röstkaffee aus. Obwohl das Kilo Nespresso-Kapseln hochgerechnet 84 Euro kostet – gegenüber 12 bis 29 Euro für ein Kilo Bohnen. Eine Erfolgsgeschichte, die viele kritisch sehen, zumal die Konkurrenz nachlegt, eigene Kapselsysteme entwickelt oder das Original einfach kopiert.

„Nespresso wird ab dem Jahr 2020 nur noch Aluminium nach den strengeren Standards der UNO einkaufen.“ – R. Paulus, Technikchef

In Deutschland hinterlassen die Kapseln jährlich geschätzte 5000 Tonnen Abfall. Auf Österreich umgelegt wären das mindestens 500 Tonnen. Man nenne keine Zahlen, sagt Nespresso Österreich-Qualitätschef Richard Paulus. Es gebe 1300 Sammelstellen, 84 Prozent der Kapseln würden recycelt. Allein beim Abfallwirtschaftsamt der Stadt Salzburg landeten im Vorjahr 67 Tonnen Nespresso-Kapseln, sagt Abfallberater Walter Galehr. „Wir sammeln das an 15 Stellen ein, die Leute bringen die Kapseln auch selbst zum Recyclinghof. Dieser Abfall ist kein Problem, verglichen mit den 70 Tonnen Biomüll, die wir täglich nach Siggerwiesen fahren.“ Den Kaffeegenuss aus der Kapsel als große Umweltsünde zu bezeichnen, hält Galehr für übertrieben. „Viel wichtiger wäre, wenn die Leute den täglichen Biomüll besser trennen würden.“

Lastwagen der ARES, des Sammel- und Verwertungssystems der Verpackungsindustrie, bringen die Kapseln nach Rietz in Tirol. Im Recyclingpark Höpperger werden die Nespresso-Döschen in einer Hammermühle weiterverarbeitet, erklärt Biologin Kathrin Embacher. „Das geht wie in einer Waschtrommel. Durch Zugabe von Wasser und Rotation wird der Kaffee ausgewaschen und gleichzeitig das Aluminium zu flachen Chips zerschlagen.“ Aus dem braunen Kaffeebrei gewinnt man Biogas. Aluminium selbst könne „endlos wiederverwertet“ werden, sagt Embacher.

Womit man bei der eigentlichen Problematik ist: Die Aluminium-Gewinnung ist mit Raubbau verbunden. In Brasilien werden ganze Regenwälder abgeholzt, damit Minenfirmen Bauxit abbauen können, das zu Aluminium verarbeitet wird. „Es ist sicher problematisch, eine winzige Kaffeemenge in einen so hochwertigen Rohstoff zu verpacken“, meint Abfallexperte Galehr. Aluminium, das in hohen Dosen als Nervengift wirkt, ist zuletzt auch als Bestandteil von Deos in Verruf geraten.

Nespresso wisse all das, meint Manager Paulus. „Die UNO hat neue Standards für die Aluminumindustrie entwickelt, dazu gehört das Verbot von Kinderarbeit. Ende 2017 kann man sich als Abbauer und Hersteller danach zertifizieren lassen. Nespresso wird ab dem Jahr 2020 den gesamten Einkauf aus diesem zertifizierten Rohstoff gestalten.“

Von Sonja Wenger