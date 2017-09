Der Kampf um gute Jobs

Der Trend geht in Richtung mehr Qualifikation.

Der Geburtenrückgang zieht auch ein Absinken der Schülerzahlen nach sich. Während sich dieser im Volksschulbereich noch ziemlich genau widerspiegelt, zeigt sich danach ein etwas verzerrtes Bild. Hier nämlich verlieren die Hauptschulen bzw. Neuen Mittelschulen und besonders die Polytechnischen Lehrgänge zunehmend an Klientel, während der Drang, ein Gymnasium oder eine berufsbildende Schule zu besuchen, deutlich zunimmt. Umgekehrt betrachtet ist die Zahl der Kinder in Salzburg nach Angabgen der Landesstatistik jüngst um neun Prozent zurückgegangen, während etwa in der AHS-Unterstufe im selben Zeitraum nur um 4,6 Prozent weniger Mädchen und Burschen die Schulbank drückten. Die Oberstufen der AHS sowie berufsbildende mittlere und höhere Schulen verzeichneten sogar einen Anstieg der Schülerzahlen. Der offensichtliche Trend zu einer höher qualifizierten Ausbildung schlägt sich schließlich auch in einem zunehmenden Anteil der Menschen mit Matura oder Uni-bzw. Hochschulabschluss nieder.

IT-Fachkräfte: noch herrscht ein MangelEinem allgemeinen Umschwung auf dem Jobmarkt – besonders im IT–Bereich – zollt man in Salzburg mit der Implementierung neuer Ausbildungslehrstätten bzw. -lehrgänge Rechnung. Neben der geplanten Informatik-HTL im Pongau startet nächsten Herbst ein neuer Vollzeitstudiengang an der FH Salzburg. Ziel ist es, die Teilnehmer zu Experten heranzubilden, die in der Lage sind, IT-Konzepte in Übereinstimmung mit einem bestimmten Geschäftsmodell zu entwickeln bzw. diese auch wirtschaftlich sinnvoll zu gestalten und umzusetzen.

„Die Nachfrage nach Informatikern mit hoher Wirtschaftsaffinität ist sehr groß, kann aber bisher bei weitem nicht befriedigt werden“, berichtet Manfred Mayr, der wissenschaftliche Leiter des Lehrgangs. Es gebe in Österreich einfach noch zu wenig Absolventen, die fähig sind, IT und wirtschaftliches Management zusammenzuführen, ist der IKT-Experte überzeugt.

Das Bachelorstudium geht über sechs Semester und endet mit dem Titel eines „Business Engineers“ oder „Business Requirement Engineers.

Von Michaela Pircher

Foto: WKS