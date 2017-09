Auinger zu Gswb: „Wenn das stimmt, ist es ein Skandal“

SPÖ-Klubobmann Bernhard Auinger ist seit kurzem Vize- Aufsichtsratschef in der Gswb. Das Kontrollgremium tagt in dieser Woche. Auinger fordert Aufklärung.

Leitende Angestellte der Gswb erhielten Sozialwohnungen. Was sagen Sie dazu?

Das wundert mich nicht, nach dem, was im Rechnungshofbericht steht. Wenn das stimmt, ist es ein Skandal. Das sind Leute, die sich das Doppelte leisten könnten. Das ist aufzuklären. Die Geschäftsführung hat dafür gerade zu stehen. Ich glaube nicht, dass das im Aufsichtsrat vorgelegt wurde. Wir beginnen, bei verschiedenen Dingen ein bisschen aufzuräumen, seit ich drinnen bin.

Warum schauen die politischen Eigentümer schon so lange zu?

Gegen diese Kritik kann ich kaum etwas erwidern. Anja Hagenauer hat es versucht, sie ist aber gegen Windmühlen gerannt.

Wie wollen Sie das Wohnungsproblem lösen?

Ich kann mir vorstellen, dass die Stadt zukünftig selbst Wohnungen baut oder ankauft. Die Baumanager von Pm1 sagen: Die Stadt kann billiger bauen, weil sie den ganzen Overhead der Gemeinnützigen nicht hat. Ich sehe das auch als Druckmittel gegen die Gemeinnützigen. Als ich das öffentlich vorgestellt habe, sind am nächsten Tag sofort Mails von den gemeinnützigen Bauträgern gekommen. Der Tenor war: Das kommt ganz schlecht an in der Branche. Eigentlich hat man mir unterschwellig gedroht.

