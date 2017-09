Amsterdam ab 299 Euro

Mit Motel und demnächst Direktflug ab Salzburg. Es grüßen Rembrandt, Gras und Grachten.

Denkt man an Amsterdam fallen einem auf Anhieb die Coffeeshops ein, wo legal Cannabis gekauft und konsumiert werden darf, und das pulsierende Nachtleben. Die niederländische Hauptstadt eignet sich aber auch gut für einen „grasfreien“ Familienurlaub. „Amsterdam ist eine der weltweit progressivsten Städte. Da gibt es filigrane holländische Architektur und romantische Kanäle, die Grachten, auf denen man die Stadt vom Boot aus erkunden kann“, weiß Hannes Reichl von Ruefa Reisen.

Im Herbst sind die Temperaturen noch mild, und damit ideal für Stadtspaziergänge. Denn es herrscht typisches Seeklima, der Sommer ist relativ kühl, im Winter fallen die Temperaturen selten unter null Grad. Radtouren sind fast ein Muss, Radverleihe gibt es viele.

Zum Aufwärmen eignen sich die berühmten Bruinen Cafés, das sind traditionelle Kneipen. „Waschechte bruine cafés haben schon einige Jahre auf dem Buckel, ihre Wände sind vom Qualm vergangener Rauchergenerationen braun gefärbt – daher der Name“, so Reichl. Kerzen auf den Tischen, Sand auf den Holzbrettern und die Kneipenkatze gehören dazu. Sie lassen die Zeit vergessen und die einstige Seemacht erahnen. Denn schon vor 300 Jahren entspannte man hier.

Lichterfestival im Dezember, Blumenpark im Frühling

Wer Frischluft liebt, kommt am Vondelpark nicht vorbei. Reichl: „Was für New York der Central Park, ist für Amsterdam der Vondelpark.“ Unweit davon befindet sich ein Mekka für Kunstfreunde: Das Rijksmuseum führt durch die Kunstgeschichte der Niederlande, Rembrandt-Werke inklusive. Dahinter befindet sich das Van-Gogh-Museum. Will man nicht Schlange stehen, Tickets online besorgen.

Apropos Rembrandt: Sein Grab ist in der Westerkerk. Deren Glocken hörte Anne Frank läuten. Das Haus, in dem sie sich vor den Nazis versteckte, befindet sich neben der Kirche, es ist heute ein Museum. Für Groß und Klein ist der schwimmende Blumenmarkt im Zentrum ein Magnet. Neben Blumenzwiebeln in allen Größen gibt es Souvenirkitsch aber auch coole Läden mit bunten Hängematten, Frozen Yogurt und Käse.

Tulpen sind der Stolz der Niederlande. Dies wird im berühmten Blumenpark Keukenhof in Lisse südlich von Amsterdam deutlich (im Frühling geöffnet). Und im Mai lockt ein Tulpenfestival. Zu feiern haben die Amsterdamer jeden Monat etwas. Im Dezember werden zum Beispiel die Grachten beim Lichterfestival beleuchtet.

Unterkunft im Motel mit Flug ab Salzburg ab 299 Euro pro Person. Direktflüge ab Dezember.

Von Petra Suchanek

