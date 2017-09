Was es wiegt, das hat es

Alle reden darüber, was Kinder lernen und können müssen. Wer aber fragt, was Kinder brauchen, um starke Persönlichkeiten zu werden? Unbeschwert Kind sein. Nichts tun müssen. Vor allem auch: Nirgendwo hin müssen. Das ist für Heranwachsende heute beileibe keine Selbstverständlichkeit – selbst in den Ferien.