Türmchen, Pfeiler, Spitzerl: Der Gosaukamm

Wie ein Hahnenkamm schaut der Gosaukamm aus: Tausende Türmchen und kleine Spitzen über weiten Karen dominieren die Szenerie.

Das Gebiet ist kleinräumig aber jedes Mal aufs Neue ein Schaustück. Schließlich sind Bergsteiger und Bergsteigerinnen auch Augenmenschen. Der Strichkogel gehört zu den einfachsten Gosaukammgipfeln.

Ausgangspunkt:

Parkplatz „Pommer“. Zufahrt von Annaberg bei der Abzweigung nach Astau.

Route:

Vom Parkplatz entlang der Almstraße hinauf zur Stuhlalm (1467 m). Zweckmäßig ist es, die Abschneider zu nehmen. Diese sind inzwischen sogar mit den Markierungen des Salzalpensteiges (Weitwanderweg) gekennzeichnet. Von der Stuhlalm folgt man (Wegweiser) dem Wanderweg Nr. 631 nach Norden durch Latschengassen auf den Tiefenkarriedel. Hier macht der Steig einen scharfen Knick und führt in weitem Bogen durch ein Kar hinauf in die Strichkogelscharte (1940 m, Warntafel). Nun in wenigen Minuten hinauf auf den Vorgipfel. Wer absolut trittsicher und schwindelfrei ist, kann auch auf den nur einen Meter höheren Hauptgipfel (2034 m) hinüberwechseln. Abstieg wie Anstieg.









Variante 1:

Wer mit dem Strichkogel allein nicht genug hat, wird den Tag zu einer schönen Rundtour ausweiten. Dabei geht es allerdings schon etwas mehr zur Sache als am Strichkogel. Von der Strichkogelscharte führt eine steile Schlucht nach Nordwesten hinunter, dann geht es teilweise ziemlich luftig auf den Steinriesenkogel (2012 m) hinauf. Jetzt wird das Gelände leichter, man steigt in eine Scharte ab und über einen Aufschwung (Stahlseile) hinauf zum Donnerkogel Normalweg. Vom Hengstfeld nun auf den Gipfel (2054 m). Abstieg über den ruppigen Normalweg und am Austriaweg nach Süden retour zur Stuhlalm (anspruchsvoll, Kletterstellen bis II, gesamt 6,5 Stunden. Kletterhandschuhe angenehm).

Variante 2:

Dort wo der Weg vom Tiefenkarriedel in das weite Kar unter die Felsen abdreht (zirka 1700 m) führt ein nicht markierter, aber deutlich sichtbarer Steig fast eben nach Südosten zum Angerstein-Anstieg. Der Angerstein (2101 m) wird über eine steile Rinne in leichter Kletterei bestiegen. Kurz vor dem Gipfel muss man dann über eine kleine ausgesetzte Stelle. Bei Vereisung oder Nässe ist die Route heikel.

Hier können Sie die Route downloaden.

Wissenswertes

Anforderung: Mittelschwere Bergwanderung, 1000 Höhenmeter und 3 Stunden Anstieg. Übergang vom Vorgipfel zum Hauptgipfel kurz aber luftig.

Ausrüstung: Wanderausrüstung.

Karte: AV-Karte Nr. 14, „Dachsteingebirge“, 1:25.000.

Literatur: Thomas Neuhold, „100 Tages-Rundtouren“, Pustet, Salzburg 2012.

Einkehr: Stuhlalm, Theodor-Körner-Hütte