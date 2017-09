Sie macht auch Fleischessern Lust auf Linsen

Sie startete mit „The Green Garden“ das erste vegetarisch-vegane Restaurant Salzburgs. Heute besuchen selbst Festspielgäste das trendige Lokal. Und Julia Platzer expandiert: Ein Eissalon ist eröffnet und jetzt folgt ihr dritter Coup – ein Kramerladen mit regionaler Kost.

Wer hätte das gedacht: In einer Stadt wie Salzburg kann ein vegetarisch-veganes Restaurant tatsächlich zum Erfolgsmodell werden. Als Julia Platzer im Jahr 2013 „The Green Garden“ im Nonntal eröffnete, war sie die erste städtische Gastronomin, die auf eine Speisekarte komplett ohne Fisch und Fleisch gesetzt hat. Heute hat der Trend die breite Masse erreicht – und die strömt regelmäßig zu Platzers Köstlichkeiten: „Unsere Gäste sind sehr verschieden: Von Studenten über Anwälte und Festspielgäste haben wir alles dabei“, sagt die junge Salzburgerin.

So schafft es Platzer, auch Fleischesser zu ihren Stammkunden zählen zu dürfen. Wichtig sei, dass man die Leute nicht mit dem veganen Lifestyle erdrückt, erklärt sie: „Wir wollen kein Verbotslokal sein. Man kann die Leute zu nichts zwingen. Wenn jemand mit einer Ledertasche reinkommt, wird er deshalb nicht blöd angeschaut.“

Beim Restaurant neben der Erhardkirche ist es aber nicht geblieben. Diesen Sommer hat „The Green Garden“ gleich nebenan einen veganen Eissalon eröffnet. Als nun ein weiteres benachbartes Lokal leer wurde, ergriff Platzer die Gelegenheit und erfüllte sich den nächsten Traum: einen kleinen Kramerladen mit Produkten von regionalen Bauern. Ähnlich wie beim „s’Fachl“ in der Kaigasse werden Hersteller aus der Umgebung ein Fach mieten können, in dem sie ihre Produkte zum Kauf anbieten. Der Laden wird in den nächsten Wochen eröffnet.

Den Zukunftsplänen sind keine Grenzen gesetzt

Mit „The Green Garden“ und allem was dazu gehört, hat Julia Platzer ihre Leidenschaft fürs Kochen zum Beruf gemacht. Direkt nach ihrer Schulzeit an der HBLA Neumarkt hätte sie sich aber nicht vorstellen können, in die Gastronomie zu gehen: „In den ganzen Praktika habe ich so viele schlechte Erfahrungen gemacht“, erinnert sich Platzer. Der Weg in die Selbstständigkeit ergab sich dann spontan.

Eine ordentliche Portion Mut gehörte dazu, aber ans Scheitern habe sie nie gedacht: „Natürlich gab es auch Zweifler. Aber das habe ich mir nie zu Herzen genommen. Ich wollte das unbedingt. Da denkst du nicht ans Schlimmste.“ Finanziellen Druck hatte sie zum Glück keinen: „Ein Freund hat in mein Projekt investiert“, erklärt sie. Ums Geld gehe es ihr – wie vielen anderen jungen Unternehmern – aber sowieso nicht: „Es ist einfach toll, wenn du eine eigene Idee verwirklichst. Das ist so viel wert“, sagt Platzer.

Für die Zukunft lässt sie sich alle Türen offen: Vielleicht ein Frühstückslokal, vielleicht ein Restaurant in Portugal … die Welt ist schließlich groß. Genauso groß wie der Mut von Jungunternehmern wie Julia Platzer.

Von Katharina Maier

Titelfoto: Marco Riebler